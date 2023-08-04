100 причин, почему я тебя люблю: красивые фразы для любимого

Любовь нужно доказывать действиями и поступками, однако каждому человеку хочется слышать приятные слова, видеть, что ему уделяют внимание.

24 Канал подготовил 100 "причин" любви, которые вы можете адресовать своему любимому. Напишите каждую из них на отдельном листе, перевяжите лентой и хорошо упаковайте. Такой сюрприз точно вызовет у вашего избранника приятные эмоции.

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100 причин, почему я люблю тебя

Ты добр и искрен. Ты – моя опора и защита. Ты всегда поддерживаешь и никогда не осуждаешь. Я всегда чувствую твое беспокойство. У нас общие взгляды на мир, мы понимаем друг друга с полслова. Ты никогда не указываешь на мои недостатки, но всегда подчеркиваешь мои преимущества. Часто у меня плохое настроение, злюсь, но ты все прощаешь. Ты не даешь мне поводов для ревности или оскорблений. Я всегда уверена в твоих чувствах. Когда я болею, ты заботишься обо мне. Ты редко говоришь "я люблю тебя", но каждый день показываешь это своими поступками, действиями.



100 причин, почему я тебя люблю / Фото Canva

Ты – настоящий мужчина, с которым ничего не страшно. Я обожаю просыпаться от твоих поцелуев и нежных объятий. Ты ценишь меня. Мы полностью доверяем друг другу. Ты не обижаешься, когда я засыпаю на второй минуте фильма, который мы договорились посмотреть вместе. Ты много работаешь, но стараешься проводить вместе как можно больше времени. Благодаря тебе я меняюсь к лучшему. Ты научил меня много гулять и заботиться о здоровье. Ты никогда не ограничиваешь мою свободу. Мои родители уважают тебя, а ты – их. Ты всегда сдерживаешь обещания. С тобой я не стесняюсь проснуться утром без макияжа или с грязной головой, ты любишь меня просто за то, что я есть. Спасибо, что с тобой можно быть настоящей. Тебе не нравится, когда я плачу, но ты всегда найдешь правильные слова, чтобы успокоить и поддержать. Ты вдохновляешь меня. Ты никогда не оставляешь саму в сложных ситуациях. Не только радуешься моим победам, но и вместе со мной переживаешь поражения. Ты переживаешь, оделась ли тепло, поела или не устала. Это очень ценно. Ты находишь выход из любых ситуаций. Ты мужественный, смелый. Твоя целеустремленность, упорство и трудолюбие покорили мое сердце еще в начале наших отношений. Знаю, что ради меня ты готов на все. С тобой я всегда уверена в завтрашнем дне. Ты не романтик, но соглашаешься на любые авантюры. Ты никогда не рассказываешь о своих проблемах, потому что бережешь меня. Я благодарю за это, но всегда готова выслушать, понять. Для меня это важно. Ты никогда не кричишь, а всегда объясняешь, в чем я ошибаюсь. Твоя улыбка заставляет сходить с ума. В твоих глазах я тону каждый день. Мне всегда легко с тобой. Я помню каждую нашу страстную ночь. Ты постоянно хвалишь меня, даже если я этого не заслуживаю. Ты не обращаешь внимания на сплетни обо мне, всегда доверяешь и это очень ценно.



100 причин, почему я тебя люблю / Фото Canva

Иногда кажется, что нет вопроса, на который ты не знаешь ответа. Ты очень умен. В отношениях я – вспыльчивая и эмоциональная, а ты – мудрый и взвешенный. Ты не умеешь долго злиться. Ты хранишь мои секреты, и я точно знаю, что они навсегда останутся между нами. Ты знаешь, что когда я голодна – это беда, поэтому всегда готовишь для меня какие-нибудь вкусности. С уважением относишься ко всем людям, несмотря на возраст и статус. У тебя очень доброе сердце, ты готов помочь каждому, кто в этом нуждается. Твой голос – это именно то, что я хочу слышать каждое утро и каждый вечер. Он самый приятный из всех, которые я слышала. Я готова отложить какие-либо дела, чтобы встретиться с тобой. Я еще никогда не испытывала такой нежности и любви, которые я испытываю рядом с тобой. Не представляю своей жизни без твоих нежных прикосновений. Ты – мастер массажа. С тобой я забываю все проблемы, все становится не важным. Мои подруги мечтают иметь ребят, похожих на тебя. Я еще ни от кого не слышала таких оригинальных и трогательных комплиментов, как от тебя. Ты независим и уверен в себе. Ты всегда знаешь, что хочешь. Мечтаю, чтобы наши дети были похожи на тебя. Ты красив не только снаружи, но и внутри. Ты моя душа, место моего покоя. Ты умеешь поддержать любой разговор. Ты мудр, всегда правильно расставляешь жизненные приоритеты. Ты обожаешь спорт. В этом мы разные, но я просто безумствую от твоей фигуры. В тебе сочетаются такие качества, как нежность и сексуальность. Безумствую от этого. Ты никогда не сплетничаешь и не говоришь плохое о других девушках. Ты ненавидишь разговаривать по телефону, но никогда не бросишь трубку, когда я звоню. Ты умеешь замечать прекрасное в простых вещах. Ты всегда на позитиве, даже с плохим настроением умеешь ободрить всех вокруг. Ты никогда не сдаешься, всегда идешь к своей цели, как бы тяжело ни было. Ты веришь в прекрасное будущее, не боишься мечтать. Ты знаешь, постоянно обучаешься чему-то новому и умеешь использовать знания, которые получаешь. С тобой никогда не бывает скучно. Ты – отличный водитель. И даже не злишься, когда я засыпаю рядом или путаюсь в навигаторе. Ты никогда не обманываешь. Ты терпишь все мои капризы. В выходные утешишь меня ароматным кофе в постели и хочется, чтобы этот момент длился вечно. С тобой я могу быть маленькой девочкой. Ты не любишь фотографироваться, но никогда не злишься, когда прошу сфотографировать меня. Я уверена, что ты никогда не предаешься. Ты так ласково гладишь меня по голове.



100 причин, почему я тебя люблю / Фото Canva