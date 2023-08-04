24 Канал подготовил 100 "причин" любви, которые вы можете адресовать своему любимому. Напишите каждую из них на отдельном листе, перевяжите лентой и хорошо упаковайте. Такой сюрприз точно вызовет у вашего избранника приятные эмоции.

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100 причин, почему я люблю тебя

Ты добр и искрен. Ты – моя опора и защита. Ты всегда поддерживаешь и никогда не осуждаешь. Я всегда чувствую твое беспокойство. У нас общие взгляды на мир, мы понимаем друг друга с полслова. Ты никогда не указываешь на мои недостатки, но всегда подчеркиваешь мои преимущества. Часто у меня плохое настроение, злюсь, но ты все прощаешь. Ты не даешь мне поводов для ревности или оскорблений. Я всегда уверена в твоих чувствах. Когда я болею, ты заботишься обо мне. Ты редко говоришь "я люблю тебя", но каждый день показываешь это своими поступками, действиями.



100 причин, почему я тебя люблю / Фото Canva

Ты – настоящий мужчина, с которым ничего не страшно. Я обожаю просыпаться от твоих поцелуев и нежных объятий. Ты ценишь меня. Мы полностью доверяем друг другу. Ты не обижаешься, когда я засыпаю на второй минуте фильма, который мы договорились посмотреть вместе. Ты много работаешь, но стараешься проводить вместе как можно больше времени. Благодаря тебе я меняюсь к лучшему. Ты научил меня много гулять и заботиться о здоровье. Ты никогда не ограничиваешь мою свободу. Мои родители уважают тебя, а ты – их. Ты всегда сдерживаешь обещания. С тобой я не стесняюсь проснуться утром без макияжа или с грязной головой, ты любишь меня просто за то, что я есть. Спасибо, что с тобой можно быть настоящей. Тебе не нравится, когда я плачу, но ты всегда найдешь правильные слова, чтобы успокоить и поддержать. Ты вдохновляешь меня. Ты никогда не оставляешь саму в сложных ситуациях. Не только радуешься моим победам, но и вместе со мной переживаешь поражения. Ты переживаешь, оделась ли тепло, поела или не устала. Это очень ценно. Ты находишь выход из любых ситуаций. Ты мужественный, смелый. Твоя целеустремленность, упорство и трудолюбие покорили мое сердце еще в начале наших отношений. Знаю, что ради меня ты готов на все. С тобой я всегда уверена в завтрашнем дне. Ты не романтик, но соглашаешься на любые авантюры. Ты никогда не рассказываешь о своих проблемах, потому что бережешь меня. Я благодарю за это, но всегда готова выслушать, понять. Для меня это важно. Ты никогда не кричишь, а всегда объясняешь, в чем я ошибаюсь. Твоя улыбка заставляет сходить с ума. В твоих глазах я тону каждый день. Мне всегда легко с тобой. Я помню каждую нашу страстную ночь. Ты постоянно хвалишь меня, даже если я этого не заслуживаю. Ты не обращаешь внимания на сплетни обо мне, всегда доверяешь и это очень ценно.



100 причин, почему я тебя люблю / Фото Canva

Иногда кажется, что нет вопроса, на который ты не знаешь ответа. Ты очень умен. В отношениях я – вспыльчивая и эмоциональная, а ты – мудрый и взвешенный. Ты не умеешь долго злиться. Ты хранишь мои секреты, и я точно знаю, что они навсегда останутся между нами. Ты знаешь, что когда я голодна – это беда, поэтому всегда готовишь для меня какие-нибудь вкусности. С уважением относишься ко всем людям, несмотря на возраст и статус. У тебя очень доброе сердце, ты готов помочь каждому, кто в этом нуждается. Твой голос – это именно то, что я хочу слышать каждое утро и каждый вечер. Он самый приятный из всех, которые я слышала. Я готова отложить какие-либо дела, чтобы встретиться с тобой. Я еще никогда не испытывала такой нежности и любви, которые я испытываю рядом с тобой. Не представляю своей жизни без твоих нежных прикосновений. Ты – мастер массажа. С тобой я забываю все проблемы, все становится не важным. Мои подруги мечтают иметь ребят, похожих на тебя. Я еще ни от кого не слышала таких оригинальных и трогательных комплиментов, как от тебя. Ты независим и уверен в себе. Ты всегда знаешь, что хочешь. Мечтаю, чтобы наши дети были похожи на тебя. Ты красив не только снаружи, но и внутри. Ты моя душа, место моего покоя. Ты умеешь поддержать любой разговор. Ты мудр, всегда правильно расставляешь жизненные приоритеты. Ты обожаешь спорт. В этом мы разные, но я просто безумствую от твоей фигуры. В тебе сочетаются такие качества, как нежность и сексуальность. Безумствую от этого. Ты никогда не сплетничаешь и не говоришь плохое о других девушках. Ты ненавидишь разговаривать по телефону, но никогда не бросишь трубку, когда я звоню. Ты умеешь замечать прекрасное в простых вещах. Ты всегда на позитиве, даже с плохим настроением умеешь ободрить всех вокруг. Ты никогда не сдаешься, всегда идешь к своей цели, как бы тяжело ни было. Ты веришь в прекрасное будущее, не боишься мечтать. Ты знаешь, постоянно обучаешься чему-то новому и умеешь использовать знания, которые получаешь. С тобой никогда не бывает скучно. Ты – отличный водитель. И даже не злишься, когда я засыпаю рядом или путаюсь в навигаторе. Ты никогда не обманываешь. Ты терпишь все мои капризы. В выходные утешишь меня ароматным кофе в постели и хочется, чтобы этот момент длился вечно. С тобой я могу быть маленькой девочкой. Ты не любишь фотографироваться, но никогда не злишься, когда прошу сфотографировать меня. Я уверена, что ты никогда не предаешься. Ты так ласково гладишь меня по голове.



100 причин, почему я тебя люблю / Фото Canva