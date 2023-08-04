24 Канал подготовил 100 "причин" любви, которые вы можете адресовать своему любимому. Напишите каждую из них на отдельном листе, перевяжите лентой и хорошо упаковайте. Такой сюрприз точно вызовет у вашего избранника приятные эмоции.
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100 причин, почему я люблю тебя
- Ты добр и искрен.
- Ты – моя опора и защита.
- Ты всегда поддерживаешь и никогда не осуждаешь.
- Я всегда чувствую твое беспокойство.
- У нас общие взгляды на мир, мы понимаем друг друга с полслова.
- Ты никогда не указываешь на мои недостатки, но всегда подчеркиваешь мои преимущества.
- Часто у меня плохое настроение, злюсь, но ты все прощаешь.
- Ты не даешь мне поводов для ревности или оскорблений. Я всегда уверена в твоих чувствах.
- Когда я болею, ты заботишься обо мне.
- Ты редко говоришь "я люблю тебя", но каждый день показываешь это своими поступками, действиями.
100 причин, почему я тебя люблю / Фото Canva
- Ты – настоящий мужчина, с которым ничего не страшно.
- Я обожаю просыпаться от твоих поцелуев и нежных объятий.
- Ты ценишь меня.
- Мы полностью доверяем друг другу.
- Ты не обижаешься, когда я засыпаю на второй минуте фильма, который мы договорились посмотреть вместе.
- Ты много работаешь, но стараешься проводить вместе как можно больше времени.
- Благодаря тебе я меняюсь к лучшему.
- Ты научил меня много гулять и заботиться о здоровье.
- Ты никогда не ограничиваешь мою свободу.
- Мои родители уважают тебя, а ты – их.
- Ты всегда сдерживаешь обещания.
- С тобой я не стесняюсь проснуться утром без макияжа или с грязной головой, ты любишь меня просто за то, что я есть. Спасибо, что с тобой можно быть настоящей.
- Тебе не нравится, когда я плачу, но ты всегда найдешь правильные слова, чтобы успокоить и поддержать.
- Ты вдохновляешь меня.
- Ты никогда не оставляешь саму в сложных ситуациях. Не только радуешься моим победам, но и вместе со мной переживаешь поражения.
- Ты переживаешь, оделась ли тепло, поела или не устала. Это очень ценно.
- Ты находишь выход из любых ситуаций.
- Ты мужественный, смелый.
- Твоя целеустремленность, упорство и трудолюбие покорили мое сердце еще в начале наших отношений.
- Знаю, что ради меня ты готов на все.
- С тобой я всегда уверена в завтрашнем дне.
- Ты не романтик, но соглашаешься на любые авантюры.
- Ты никогда не рассказываешь о своих проблемах, потому что бережешь меня. Я благодарю за это, но всегда готова выслушать, понять. Для меня это важно.
- Ты никогда не кричишь, а всегда объясняешь, в чем я ошибаюсь.
- Твоя улыбка заставляет сходить с ума.
- В твоих глазах я тону каждый день.
- Мне всегда легко с тобой.
- Я помню каждую нашу страстную ночь.
- Ты постоянно хвалишь меня, даже если я этого не заслуживаю.
- Ты не обращаешь внимания на сплетни обо мне, всегда доверяешь и это очень ценно.
100 причин, почему я тебя люблю / Фото Canva
- Иногда кажется, что нет вопроса, на который ты не знаешь ответа. Ты очень умен.
- В отношениях я – вспыльчивая и эмоциональная, а ты – мудрый и взвешенный.
- Ты не умеешь долго злиться.
- Ты хранишь мои секреты, и я точно знаю, что они навсегда останутся между нами.
- Ты знаешь, что когда я голодна – это беда, поэтому всегда готовишь для меня какие-нибудь вкусности.
- С уважением относишься ко всем людям, несмотря на возраст и статус.
- У тебя очень доброе сердце, ты готов помочь каждому, кто в этом нуждается.
- Твой голос – это именно то, что я хочу слышать каждое утро и каждый вечер. Он самый приятный из всех, которые я слышала.
- Я готова отложить какие-либо дела, чтобы встретиться с тобой.
- Я еще никогда не испытывала такой нежности и любви, которые я испытываю рядом с тобой.
- Не представляю своей жизни без твоих нежных прикосновений.
- Ты – мастер массажа.
- С тобой я забываю все проблемы, все становится не важным.
- Мои подруги мечтают иметь ребят, похожих на тебя.
- Я еще ни от кого не слышала таких оригинальных и трогательных комплиментов, как от тебя.
- Ты независим и уверен в себе.
- Ты всегда знаешь, что хочешь.
- Мечтаю, чтобы наши дети были похожи на тебя.
- Ты красив не только снаружи, но и внутри.
- Ты моя душа, место моего покоя.
- Ты умеешь поддержать любой разговор.
- Ты мудр, всегда правильно расставляешь жизненные приоритеты.
- Ты обожаешь спорт. В этом мы разные, но я просто безумствую от твоей фигуры.
- В тебе сочетаются такие качества, как нежность и сексуальность. Безумствую от этого.
- Ты никогда не сплетничаешь и не говоришь плохое о других девушках.
- Ты ненавидишь разговаривать по телефону, но никогда не бросишь трубку, когда я звоню.
- Ты умеешь замечать прекрасное в простых вещах.
- Ты всегда на позитиве, даже с плохим настроением умеешь ободрить всех вокруг.
- Ты никогда не сдаешься, всегда идешь к своей цели, как бы тяжело ни было.
- Ты веришь в прекрасное будущее, не боишься мечтать.
- Ты знаешь, постоянно обучаешься чему-то новому и умеешь использовать знания, которые получаешь.
- С тобой никогда не бывает скучно.
- Ты – отличный водитель. И даже не злишься, когда я засыпаю рядом или путаюсь в навигаторе.
- Ты никогда не обманываешь.
- Ты терпишь все мои капризы.
- В выходные утешишь меня ароматным кофе в постели и хочется, чтобы этот момент длился вечно.
- С тобой я могу быть маленькой девочкой.
- Ты не любишь фотографироваться, но никогда не злишься, когда прошу сфотографировать меня.
- Я уверена, что ты никогда не предаешься.
- Ты так ласково гладишь меня по голове.
100 причин, почему я тебя люблю / Фото Canva
- Ты не храпишь и всегда успокаиваешь, когда мне снятся ужасы.
- Ты умеешь удивлять.
- Нам нравится разная музыка, но в авто я обожаю слушать твой плейлист.
- Тебе нравится, когда я за рулем.
- Мы можем долго молчать и не будет дискомфорта.
- Ты нежно обнимаешь меня сзади, когда я мою посуду или готовлю есть. Это так мило и приятно.
- Ты редко говоришь, что скучаешь, но я чувствую это.
- Каждое твое сообщение вызывает улыбку.
- Ты – моя гордость.
- Ты никогда не осуждаешь.
- Я знаю, что пока ты рядом – никто не сможет оскорбить меня.
- Даже когда ошибалась я, ты находил в себе силы извиниться.
- Мы научили друг другу пунктуальности.
- Обожаю каждый твой жест, взгляд, прикосновение.
- Самое безопасное место в мире – твои объятия.
- Из поездок ты всегда привозишь мне что-нибудь вкусненькое.
- Среди миллионов девушек ты выбрал именно меня и это лучший подарок в моей жизни.
- Я – это ты, а ты – это я. И это не только банальные слова.
- Я люблю тебя за то, что ты в моей жизни и стал самым важным человеком, ради которого каждый день хочется становиться лучше.
- Ты просто тот человек, о котором я всегда мечтала.