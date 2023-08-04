24 Канал підготував 100 "причин" любові, які ви можете адресувати своєму коханому. Напишіть кожну з них на окремому листочку, перев'яжіть стрічкою та гарно упакуйте. Такий сюрприз точно викличе у вашого обранця приємні емоції.
Це теж цікаво 10 чуттєвих треків для пристрасного сексу
100 причин, чому я люблю тебе
- Ти добрий і щирий.
- Ти – моя опора та захист.
- Ти завжди підтримуєш і ніколи не засуджуєш.
- Я завжди відчуваю твою турботу.
- У нас спільні погляди на світ, ми розуміємо одне одного з пів слова.
- Ти ніколи не вказуєш на мої недоліки, але завжди підкреслюєш мої переваги.
- Часто у мене поганий настрій, злюсь, але ти все пробачаєш.
- Ти не даєш мені приводів для ревнощів чи образ. Я завжди впевнена у твоїх почуттях.
- Коли я хворію, ти піклуєшся про мене.
- Ти рідко кажеш "я кохаю тебе", але щодня показуєш це своїми вчинками, діями.
100 причин, чому я тебе люблю / Фото Canva
- Ти – справжній чоловік, з яким нічого не страшно.
- Я обожнюю прокидатися від твоїх поцілунків та ніжних обіймів.
- Ти цінуєш мене.
- Ми повністю довіряємо одне одного.
- Ти не ображаєшся, коли я засинаю на другій хвилині фільму, який ми домовились подивитися разом.
- Ти багато працюєш, але стараєшся проводити разом якомога більше часу.
- Завдяки тобі я змінююся на краще.
- Ти навчив мене багато гуляти та дбати про здоров'я.
- Ти ніколи не обмежуєш мою свободу.
- Мої батьки поважають тебе, а ти – їх.
- Ти завжди стримуєш обіцянки.
- З тобою я не соромлюся прокинутися зранку без макіяжу чи з брудною головою, ти любиш мене просто за те, що я є. Дякую, що з тобою можна бути справжньою.
- Тобі не подобається, коли я плачу, але ти завжди знайдеш правильні слова, щоб заспокоїти та підтримати.
- Ти надихаєш мене.
- Ти ніколи не залишаєш саму в складних ситуаціях. Не лише радієш за мої перемоги, але й разом зі мною переживаєш поразки.
- Ти переживаєш, чи тепло одягнулась, чи поїла, чи не втомилась. Це дуже цінно.
- Ти знаходиш вихід з будь-яких ситуацій.
- Ти мужній, сміливий.
- Твоя цілеспрямованість, наполегливість та працьовитість підкорили моє серце ще на початку наших стосунків.
- Знаю, що заради мене ти готовий на все.
- З тобою я завжди впевнена у завтрашньому дні.
- Ти не романтик, але погоджуєшся на будь-які авантюри.
- Ти ніколи не розповідаєш про свої проблеми, бо бережеш мене. Я дякую за це, але завжди готова вислухати, зрозуміти. Для мене це важливо.
- Ти ніколи не кричиш, а завжди пояснюєш, у чому я помиляюся.
- Твоя усмішка змушує божеволіти.
- У твоїх очах я тону щодня.
- Мені завжди легко з тобою.
- Я пам'ятаю кожну нашу пристрасну ніч.
- Ти постійно хвалиш мене, навіть якщо я на це не заслуговую.
- Ти не звертаєш увагу на плітки про мене, завжди довіряєш і це дуже цінно.
100 причин, чому я тебе люблю / Фото Canva
- Інколи здається, що немає питання, на яке ти не знаєш відповіді. Ти дуже розумний.
- У стосунках я – запальна й емоційна, а ти – мудрий і виважений.
- Ти не вмієш довго злитися.
- Ти бережеш мої секрети і я точно знаю, що вони назавжди залишаться між нами.
- Ти знаєш, що коли я голодна – це біда, тому завжди готуєш для мене якісь смаколики.
- З повагою ставишся до всіх людей, не зважаючи на вік і статус.
- У тебе дуже добре серце, ти готовий допомогти кожному, хто цього потребує.
- Твій голос – це саме те, що я хочу чути щоранку та щовечора. Він найприємніший серед усіх, які я чула.
- Я готова відкласти будь-які справи, щоб зустрітися з тобою.
- Я ще ніколи не відчувала такої ніжності та любові, які відчуваю поруч з тобою.
- Не уявляю свого життя без твоїх ніжних дотиків.
- Ти – майстер масажу.
- З тобою я забуваю про всі проблеми, все стає не важливим.
- Мої подруги мріють мати хлопців, схожих на тебе.
- Я ще ні від кого не чула таких оригінальних і зворушливих компліментів, як від тебе.
- Ти незалежний і впевнений у собі.
- Ти завжди знаєш, що хочеш.
- Мрію, щоб наші діти були схожі на тебе.
- Ти красивий не лише ззовні, а й всередині.
- Ти – моя душа, місце мого спокою.
- Ти вмієш підтримати будь-яку розмову.
- Ти мудрий, завжди правильно розставляєш життєві пріоритети.
- Ти обожнюєш спорт. У цьому ми різні, але я просто шаленію від твоєї фігури.
- У тобі поєднуються такі риси, як ніжність і сексуальність. Божеволію від цього.
- Ти ніколи не пліткуєш і не кажеш погане про інших дівчат.
- Ти ненавидиш розмовляти телефоном, але ніколи не кинеш слухавку, коли я дзвоню.
- Ти вмієш помічати прекрасне у простих речах.
- Ти завжди на позитиві, навіть з поганим настроєм вмієш підбадьорити всіх навколо.
- Ти ніколи не здаєшся, завжди йдеш до своєї мети, як би важко не було.
- Ти віриш у прекрасне майбутнє, не боїшся мріяти.
- Ти обізнаний, постійно навчаєшся чомусь новому і вмієш використовувати знання, які отримуєш.
- З тобою ніколи не буває нудно.
- Ти – чудовий водій. І навіть не злишся, коли я засинаю поруч або плутаюсь у навігаторі.
- Ти ніколи не обманюєш.
- Ти терпиш всі мої капризи.
- У вихідні тішиш мене ароматною кавою в ліжку й хочеться, щоб цей момент тривав вічно.
- З тобою я можу бути маленькою дівчинкою.
- Ти не любиш фотографуватися, але ніколи не злишся, коли прошу сфотографувати мене.
- Я впевнена, що ти ніколи не зрадиш.
- Ти так лагідно гладиш мене по голові.
100 причин, чому я тебе люблю / Фото Canva
- Ти не хропиш і завжди заспокоюєш, коли мені сняться жахи.
- Ти вмієш дивувати.
- Нам подобається різна музика, але в авто я обожнюю слухати твій плейлист.
- Тобі подобається, коли я за кермом.
- Ми можемо довго мовчати й не буде дискомфорту.
- Ти ніжно обіймаєш мене ззаду, коли я мию посуд або готую їсти. Це так мило й приємно.
- Ти рідко кажеш, що сумуєш, але я відчуваю це.
- Кожне твоє повідомлення викликає усмішку.
- Ти – моя гордість.
- Ти ніколи не засуджуєш.
- Я знаю, що поки ти поруч – ніхто не зможе образити мене.
- Навіть, коли помилялася я, ти знаходив у собі сили вибачитися.
- Ми навчили одне одного пунктуальності.
- Обожнюю кожен твій жест, погляд, дотик.
- Найбезпечніше місце у світі – твої обійми.
- З поїздок ти завжди привозиш мені щось смачненьке.
- Серед мільйонів дівчат ти обрав саме мене і це – найкращий подарунок у моєму житті.
- Я – це ти, а ти – це я. І це не лише банальні слова.
- Я люблю тебе за те, що ти є в моєму житті й став найважливішою людиною, заради якої щодня хочеться ставати кращою.
- Ти просто той чоловік, про якого я завжди мріяла.