24 Канал підготував 100 "причин" любові, які ви можете адресувати своєму коханому. Напишіть кожну з них на окремому листочку, перев'яжіть стрічкою та гарно упакуйте. Такий сюрприз точно викличе у вашого обранця приємні емоції.

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100 причин, чому я люблю тебе

  1. Ти добрий і щирий.
  2. Ти – моя опора та захист.
  3. Ти завжди підтримуєш і ніколи не засуджуєш.
  4. Я завжди відчуваю твою турботу.
  5. У нас спільні погляди на світ, ми розуміємо одне одного з пів слова.
  6. Ти ніколи не вказуєш на мої недоліки, але завжди підкреслюєш мої переваги.
  7. Часто у мене поганий настрій, злюсь, але ти все пробачаєш.
  8. Ти не даєш мені приводів для ревнощів чи образ. Я завжди впевнена у твоїх почуттях.
  9. Коли я хворію, ти піклуєшся про мене.
  10. Ти рідко кажеш "я кохаю тебе", але щодня показуєш це своїми вчинками, діями.


100 причин, чому я тебе люблю / Фото Canva

  1. Ти – справжній чоловік, з яким нічого не страшно.
  2. Я обожнюю прокидатися від твоїх поцілунків та ніжних обіймів.
  3. Ти цінуєш мене.
  4. Ми повністю довіряємо одне одного.
  5. Ти не ображаєшся, коли я засинаю на другій хвилині фільму, який ми домовились подивитися разом.
  6. Ти багато працюєш, але стараєшся проводити разом якомога більше часу.
  7. Завдяки тобі я змінююся на краще.
  8. Ти навчив мене багато гуляти та дбати про здоров'я.
  9. Ти ніколи не обмежуєш мою свободу.
  10. Мої батьки поважають тебе, а ти – їх.
  11. Ти завжди стримуєш обіцянки.
  12. З тобою я не соромлюся прокинутися зранку без макіяжу чи з брудною головою, ти любиш мене просто за те, що я є. Дякую, що з тобою можна бути справжньою.
  13. Тобі не подобається, коли я плачу, але ти завжди знайдеш правильні слова, щоб заспокоїти та підтримати.
  14. Ти надихаєш мене.
  15. Ти ніколи не залишаєш саму в складних ситуаціях. Не лише радієш за мої перемоги, але й разом зі мною переживаєш поразки.
  16. Ти переживаєш, чи тепло одягнулась, чи поїла, чи не втомилась. Це дуже цінно.
  17. Ти знаходиш вихід з будь-яких ситуацій.
  18. Ти мужній, сміливий.
  19. Твоя цілеспрямованість, наполегливість та працьовитість підкорили моє серце ще на початку наших стосунків.
  20. Знаю, що заради мене ти готовий на все.
  21. З тобою я завжди впевнена у завтрашньому дні.
  22. Ти не романтик, але погоджуєшся на будь-які авантюри.
  23. Ти ніколи не розповідаєш про свої проблеми, бо бережеш мене. Я дякую за це, але завжди готова вислухати, зрозуміти. Для мене це важливо.
  24. Ти ніколи не кричиш, а завжди пояснюєш, у чому я помиляюся.
  25. Твоя усмішка змушує божеволіти.
  26. У твоїх очах я тону щодня.
  27. Мені завжди легко з тобою.
  28. Я пам'ятаю кожну нашу пристрасну ніч.
  29. Ти постійно хвалиш мене, навіть якщо я на це не заслуговую.
  30. Ти не звертаєш увагу на плітки про мене, завжди довіряєш і це дуже цінно.


100 причин, чому я тебе люблю / Фото Canva

  1. Інколи здається, що немає питання, на яке ти не знаєш відповіді. Ти дуже розумний.
  2. У стосунках я – запальна й емоційна, а ти – мудрий і виважений.
  3. Ти не вмієш довго злитися.
  4. Ти бережеш мої секрети і я точно знаю, що вони назавжди залишаться між нами.
  5. Ти знаєш, що коли я голодна – це біда, тому завжди готуєш для мене якісь смаколики.
  6. З повагою ставишся до всіх людей, не зважаючи на вік і статус.
  7. У тебе дуже добре серце, ти готовий допомогти кожному, хто цього потребує.
  8. Твій голос – це саме те, що я хочу чути щоранку та щовечора. Він найприємніший серед усіх, які я чула.
  9. Я готова відкласти будь-які справи, щоб зустрітися з тобою.
  10. Я ще ніколи не відчувала такої ніжності та любові, які відчуваю поруч з тобою.
  11. Не уявляю свого життя без твоїх ніжних дотиків.
  12. Ти – майстер масажу.
  13. З тобою я забуваю про всі проблеми, все стає не важливим.
  14. Мої подруги мріють мати хлопців, схожих на тебе.
  15. Я ще ні від кого не чула таких оригінальних і зворушливих компліментів, як від тебе.
  16. Ти незалежний і впевнений у собі.
  17. Ти завжди знаєш, що хочеш.
  18. Мрію, щоб наші діти були схожі на тебе.
  19. Ти красивий не лише ззовні, а й всередині.
  20. Ти – моя душа, місце мого спокою.
  21. Ти вмієш підтримати будь-яку розмову.
  22. Ти мудрий, завжди правильно розставляєш життєві пріоритети.
  23. Ти обожнюєш спорт. У цьому ми різні, але я просто шаленію від твоєї фігури.
  24. У тобі поєднуються такі риси, як ніжність і сексуальність. Божеволію від цього.
  25. Ти ніколи не пліткуєш і не кажеш погане про інших дівчат.
  26. Ти ненавидиш розмовляти телефоном, але ніколи не кинеш слухавку, коли я дзвоню.
  27. Ти вмієш помічати прекрасне у простих речах.
  28. Ти завжди на позитиві, навіть з поганим настроєм вмієш підбадьорити всіх навколо.
  29. Ти ніколи не здаєшся, завжди йдеш до своєї мети, як би важко не було.
  30. Ти віриш у прекрасне майбутнє, не боїшся мріяти.
  31. Ти обізнаний, постійно навчаєшся чомусь новому і вмієш використовувати знання, які отримуєш.
  32. З тобою ніколи не буває нудно.
  33. Ти – чудовий водій. І навіть не злишся, коли я засинаю поруч або плутаюсь у навігаторі.
  34. Ти ніколи не обманюєш.
  35. Ти терпиш всі мої капризи.
  36. У вихідні тішиш мене ароматною кавою в ліжку й хочеться, щоб цей момент тривав вічно.
  37. З тобою я можу бути маленькою дівчинкою.
  38. Ти не любиш фотографуватися, але ніколи не злишся, коли прошу сфотографувати мене.
  39. Я впевнена, що ти ніколи не зрадиш.
  40. Ти так лагідно гладиш мене по голові.


100 причин, чому я тебе люблю / Фото Canva

  1. Ти не хропиш і завжди заспокоюєш, коли мені сняться жахи.
  2. Ти вмієш дивувати.
  3. Нам подобається різна музика, але в авто я обожнюю слухати твій плейлист.
  4. Тобі подобається, коли я за кермом.
  5. Ми можемо довго мовчати й не буде дискомфорту.
  6. Ти ніжно обіймаєш мене ззаду, коли я мию посуд або готую їсти. Це так мило й приємно.
  7. Ти рідко кажеш, що сумуєш, але я відчуваю це.
  8. Кожне твоє повідомлення викликає усмішку.
  9. Ти – моя гордість.
  10. Ти ніколи не засуджуєш.
  11. Я знаю, що поки ти поруч – ніхто не зможе образити мене.
  12. Навіть, коли помилялася я, ти знаходив у собі сили вибачитися.
  13. Ми навчили одне одного пунктуальності.
  14. Обожнюю кожен твій жест, погляд, дотик.
  15. Найбезпечніше місце у світі – твої обійми.
  16. З поїздок ти завжди привозиш мені щось смачненьке.
  17. Серед мільйонів дівчат ти обрав саме мене і це – найкращий подарунок у моєму житті.
  18. Я – це ти, а ти – це я. І це не лише банальні слова.
  19. Я люблю тебе за те, що ти є в моєму житті й став найважливішою людиною, заради якої щодня хочеться ставати кращою.
  20. Ти просто той чоловік, про якого я завжди мріяла.