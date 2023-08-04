24 Канал підготував 100 "причин" любові, які ви можете адресувати своєму коханому. Напишіть кожну з них на окремому листочку, перев'яжіть стрічкою та гарно упакуйте. Такий сюрприз точно викличе у вашого обранця приємні емоції.

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100 причин, чому я люблю тебе

Ти добрий і щирий. Ти – моя опора та захист. Ти завжди підтримуєш і ніколи не засуджуєш. Я завжди відчуваю твою турботу. У нас спільні погляди на світ, ми розуміємо одне одного з пів слова. Ти ніколи не вказуєш на мої недоліки, але завжди підкреслюєш мої переваги. Часто у мене поганий настрій, злюсь, але ти все пробачаєш. Ти не даєш мені приводів для ревнощів чи образ. Я завжди впевнена у твоїх почуттях. Коли я хворію, ти піклуєшся про мене. Ти рідко кажеш "я кохаю тебе", але щодня показуєш це своїми вчинками, діями.



100 причин, чому я тебе люблю / Фото Canva

Ти – справжній чоловік, з яким нічого не страшно. Я обожнюю прокидатися від твоїх поцілунків та ніжних обіймів. Ти цінуєш мене. Ми повністю довіряємо одне одного. Ти не ображаєшся, коли я засинаю на другій хвилині фільму, який ми домовились подивитися разом. Ти багато працюєш, але стараєшся проводити разом якомога більше часу. Завдяки тобі я змінююся на краще. Ти навчив мене багато гуляти та дбати про здоров'я. Ти ніколи не обмежуєш мою свободу. Мої батьки поважають тебе, а ти – їх. Ти завжди стримуєш обіцянки. З тобою я не соромлюся прокинутися зранку без макіяжу чи з брудною головою, ти любиш мене просто за те, що я є. Дякую, що з тобою можна бути справжньою. Тобі не подобається, коли я плачу, але ти завжди знайдеш правильні слова, щоб заспокоїти та підтримати. Ти надихаєш мене. Ти ніколи не залишаєш саму в складних ситуаціях. Не лише радієш за мої перемоги, але й разом зі мною переживаєш поразки. Ти переживаєш, чи тепло одягнулась, чи поїла, чи не втомилась. Це дуже цінно. Ти знаходиш вихід з будь-яких ситуацій. Ти мужній, сміливий. Твоя цілеспрямованість, наполегливість та працьовитість підкорили моє серце ще на початку наших стосунків. Знаю, що заради мене ти готовий на все. З тобою я завжди впевнена у завтрашньому дні. Ти не романтик, але погоджуєшся на будь-які авантюри. Ти ніколи не розповідаєш про свої проблеми, бо бережеш мене. Я дякую за це, але завжди готова вислухати, зрозуміти. Для мене це важливо. Ти ніколи не кричиш, а завжди пояснюєш, у чому я помиляюся. Твоя усмішка змушує божеволіти. У твоїх очах я тону щодня. Мені завжди легко з тобою. Я пам'ятаю кожну нашу пристрасну ніч. Ти постійно хвалиш мене, навіть якщо я на це не заслуговую. Ти не звертаєш увагу на плітки про мене, завжди довіряєш і це дуже цінно.



100 причин, чому я тебе люблю / Фото Canva

Інколи здається, що немає питання, на яке ти не знаєш відповіді. Ти дуже розумний. У стосунках я – запальна й емоційна, а ти – мудрий і виважений. Ти не вмієш довго злитися. Ти бережеш мої секрети і я точно знаю, що вони назавжди залишаться між нами. Ти знаєш, що коли я голодна – це біда, тому завжди готуєш для мене якісь смаколики. З повагою ставишся до всіх людей, не зважаючи на вік і статус. У тебе дуже добре серце, ти готовий допомогти кожному, хто цього потребує. Твій голос – це саме те, що я хочу чути щоранку та щовечора. Він найприємніший серед усіх, які я чула. Я готова відкласти будь-які справи, щоб зустрітися з тобою. Я ще ніколи не відчувала такої ніжності та любові, які відчуваю поруч з тобою. Не уявляю свого життя без твоїх ніжних дотиків. Ти – майстер масажу. З тобою я забуваю про всі проблеми, все стає не важливим. Мої подруги мріють мати хлопців, схожих на тебе. Я ще ні від кого не чула таких оригінальних і зворушливих компліментів, як від тебе. Ти незалежний і впевнений у собі. Ти завжди знаєш, що хочеш. Мрію, щоб наші діти були схожі на тебе. Ти красивий не лише ззовні, а й всередині. Ти – моя душа, місце мого спокою. Ти вмієш підтримати будь-яку розмову. Ти мудрий, завжди правильно розставляєш життєві пріоритети. Ти обожнюєш спорт. У цьому ми різні, але я просто шаленію від твоєї фігури. У тобі поєднуються такі риси, як ніжність і сексуальність. Божеволію від цього. Ти ніколи не пліткуєш і не кажеш погане про інших дівчат. Ти ненавидиш розмовляти телефоном, але ніколи не кинеш слухавку, коли я дзвоню. Ти вмієш помічати прекрасне у простих речах. Ти завжди на позитиві, навіть з поганим настроєм вмієш підбадьорити всіх навколо. Ти ніколи не здаєшся, завжди йдеш до своєї мети, як би важко не було. Ти віриш у прекрасне майбутнє, не боїшся мріяти. Ти обізнаний, постійно навчаєшся чомусь новому і вмієш використовувати знання, які отримуєш. З тобою ніколи не буває нудно. Ти – чудовий водій. І навіть не злишся, коли я засинаю поруч або плутаюсь у навігаторі. Ти ніколи не обманюєш. Ти терпиш всі мої капризи. У вихідні тішиш мене ароматною кавою в ліжку й хочеться, щоб цей момент тривав вічно. З тобою я можу бути маленькою дівчинкою. Ти не любиш фотографуватися, але ніколи не злишся, коли прошу сфотографувати мене. Я впевнена, що ти ніколи не зрадиш. Ти так лагідно гладиш мене по голові.



100 причин, чому я тебе люблю / Фото Canva