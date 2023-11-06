Розлучаться вже до кінця року: 3 знаки зодіаку, які можуть розірвати шлюб
Уже до кінця року три знаки зодіаку можуть розірвати шлюб. Частина зробить це, ймовірно, через зраду партнера.
Так, Стрілець, Риби і Телець уже в найближчі два місяці можуть подати на розлучення. Про це пише 24 Канал.
До слова Уже цього тижня 3 знаки зодіаку переживатимуть зраду
Стрілець
Дуже важко переживати зраду, особливо, якщо кохаєш людину всім серцем. Обдумайте все і прийміть для себе важливе рішення.
Гороскоп для Стрільців
Риби
Задумайтеся, скільки разів ви закривали очі на погане ставлення до себе. Чи готові провести з такою людиною все життя? Вибір за вами.
Гороскоп для Риб
Цікаво 4 знаки зодіаку, які обожнюють експериментувати в сексі
Телець
Нерідко люди пояснюють розрив стосунків однією фразою: "Не зійшлися характерами". Обговоріть усе з партнером, добре подумайте та, якщо готові і справді цього хочете, ухваліть рішення.
Гороскоп для Тельців