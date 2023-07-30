Літній час з Netflix – ідеальний спосіб провести атмосферний вечір з коханою людиною. На платформі є чимало романтичних стрічок, які здатні розтопити навіть найхолодніше серце і занурити вас у світ кохання, емоцій та магії.

24 Канал склав добірку фільмів, які пари найчастіше обирають для перегляду на стрімінгу. Від найсмішніших комедій до сильних романтичних історій – на Netflix є все, що вам потрібно. Романтичного вечора!

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7 романтичних фільмів Netflix, які варто подивитися з коханою людиною

"Пурпурові серця"

202213+мелодрамаСофія Карсон, Ніколас Ґаліцин, Чоузен Джейкобс

Пікантна мелодрама про талановиту музикантку та морським піхотинцем, між якими спалахує іскра. За сюжетом, спершу вони мусять вдавати закоханих, але доля закохує їх одне в одного.

"Пурпурові серця": дивіться трейлер

"Крізь моє вікно"

202216+мелодрамаКлара Ґалле, Хуліо Пенья Фернандес, Гільєрмо Лашерас

Екранізація молодіжного бестселера Аріани Ґодой. Ракель вже давно палко закохана у свого сусіда, але з часом це почуття переросло в щось більше, особливо коли вона відчула взаємність з його боку. І хоч його родина це не підтримує, він не зміг відмовитися від кохання.

"Крізь моє вікно": дивіться трейлер

"Крізь моє вікно: Розділені морем"

202316+мелодрамаКлара Ґалле, Хуліо Пенья Фернандес, Гільєрмо Лашерас

Друга частина популярного фільму, в якому Арес і Ракель провели рік поодинці. Зустріч на пляжі обіцяє бути спекотною. Чи зможе кохання перемогти всі перешкоди, включаючи дружні флірти або нові внутрішні сумніви?

"Крізь моє вікно: Розділені морем": дивіться трейлер

"Сьогодні спиш зі мною"

202316+драмаРома Ґонсьоровська, Войцех Зелінський, Мацей Мусял

Романтична драма, яка розповідає про те, як у шлюбі журналістки втрачається пристрасть, і вона опиняється перед нелегким вибором: чи віддатися своєму люблячому чоловікові, який віддалився від неї, або відновити стосунки з молодим колишнім хлопцем, що несподівано повернувся в її життя?

"Сьогодні спиш зі мною": дивіться трейлер

"Небезпечні зв'язки"

202216+драмаСімон Рероль, Паола Локателлі, Елла Пеллегріні, Елоїза Жанжо

У новій школі в Біарріці Селена, дівчина з гострим розумом, незбагненно закохується в Трістана. Зовсім не здогадуючись про те, який жорстокий план задумав цей хлопець разом з популярною королевою соціальних мереж, Ванессою.

"Небезпечні зв'язки": дивіться трейлер

"Будка поцілунків"

201813+мелодрамаДжої Кінг, Джоел Кортні, Джейкоб Елорді

Мелодрама за мотивами роману, який Бет Ріклз написала у 15 років. Перший поцілунок Ель стає причиною забороненого роману, що може зруйнувати дружбу дівчини з її найкращим другом.

"Будка поцілунків": дивіться трейлер

"Переконай мене"

202313+мелодрамаАйча Айшін Туран, Екін Коч, Зеррін Сюмер Тунчсав

Романтична комедія про легковажну, але амбітну журналістку. За сюжетом, дві бабусі втручаються в життя своїх дорослих онуків і влаштовують їм "випадкову" зустріч, яка розпалює давні почуття та старі конфлікти.

"Переконай мене": дивіться трейлер