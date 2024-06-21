Щаслива сім'я й "таємний роман": кому належать серця зірок Євро-2024 Яремчука і Шапаренка

Україна у п'ятницю, 21 червня, здобула першу перемогу у Євро-2024. Рахунок – 2:1. Історичні голи забили Роман Яремчук та Микола Шапаренко.

Збірні України та Словаччини зустрілися на полі у Дюссельдорфі. Матч прийняла "Меркур-Шпіль-арена". Голи, які принесли Україні перемогу, забили герої дня Роман Яремчук та Микола Шапаренко. Love 24 розповідає, що відомо про їхнє особисте життя.

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Яремчук давно й щасливо одружений

Роман Яремчук одружився ще у 2017 році. Його кохана – модель на ім'я Христина. Подружжя виховує сина. Роман та Христина рідко діляться деталями особистого життя. Однак відомо, що Христина часто приїжджає на матчі коханого, аби підтримати його.

Іноді у соцмережах дівчина ділиться щасливими світлинами. Шанувальники завжди залишають багато теплих слів та компліментів.



Щаслива сім'я Яремчуків / Фото з інстаграму Христини

Шапаренка підозрюють у таємному романі

Тим часом Миколу Шапаренка підозрюють у стосунках з Христиною Шацьких – донькою футболіста Максима Шацьких. Ймовірних закоханих декілька разів "упіймали" разом.



Шапаренка й Шацьких "упіймали" разом / Фото Tribuna

Окрім того, вони часто обмінюються лайками та коментарями у соцмережах. За даними ЗМІ, саме заради Шапаренка Христина залишається у Києві.

Відомо, що Христина захоплюється фотографією та вокалом. Вона навіть брала участь у проєкті "Голос. Діти".