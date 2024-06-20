Війна наречених: рідні сестри посварилися через дати своїх весіль

Дві рідні сестри вирішили святкувати свої весілля з інтервалом у три тижні. Та за кілька тижнів до весілля одна з сестер почала просити іншу перенести своє святкування, щоб не затьмарити її день, або – зробити своє весілля значно скромнішим. Наречена приголомшена таким проханням.

Проблема сестер-наречених

Цією історією наречена (назвемо її Анна, щоб не плутатись) анонімно поділилася на онлайн-форумі. Вона просила поради у незнайомців, адже не знає, чи правильно вчинила.

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Анна вже понад рік планувала весілля зі своїм коханим Раджем. Жінка вирішила схилитися до індуїстської релігії свого батька й святкувати особливий день за індійськими традиціями, які передбачають масштабне святкування упродовж кількох днів.

Її сестра Сара планувала скромніше християнське весілля, наслідуючи релігію матері.

Нещодавно Сара підійшла до мене, висловивши занепокоєння, що моє весілля може затьмарити її, особливо тому, що моє екстравагантне та передбачає багатоденні святкування. Сара запитала, чи можу я "пом'якшити" своє весілля, подумати про його відкладення або навіть зробити церемонію повністю християнською, щоб збалансувати ситуацію,

– розповіла Анна.

Жінка була ошелешена таким проханням, адже саме вона першою обрала дату весілля. Вже пізніше її сестра вирішила одружитися у той же період. Анна не збирається переносити чи змінювати весілля, адже це потягне за собою додаткові фінансові витрати.

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Батьки обрали різні сторони

Сара також наголошувала на тому, що їхнім родичам буде фінансово складно відвідати дві масштабні події. Однак Анна зауважила, що список їхніх гостей лише трохи збігається.

Я пояснила, що наші культурні традиції різні, і обидва весілля будуть особливими по-своєму,

– додала Анна.

Сарі така відповідь не сподобалася й вона дуже розізлилася. Наречена звинуватила свою сестру в "егоїзмі" та "байдужості" до її почуттів. Ця сварка навіть розділила родину – мати стала на сторону Сари й вважає, що Анна повинна змінити індуїстське весілля на християнське. Водночас батько на стороні Анни й каже, що обидві доньки мають мате таке весілля, про яке мріяли.

У коментарях користувачі підтримали Анну й закликали її не змінювати свого весілля. Вони зауважили, що поведінка Сари є дитячою та егоїстичною.