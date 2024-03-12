Їм не можна бути разом: які знаки зодіаку зовсім не підходять Рибам

Астрологи назвали три знаки зодіаку, які взагалі не підходять Рибам. Ця пара ніколи не буде щасливою разом.

Овен, Лев і Стрілець. Саме ці знаки зодіаку мають найгіршу сумісніть з Рибами, пише LifeStyle 24.

До речі Ці 3 знаки зодіаку найкраще підходять Рибам

Овен

Народжені під цим знаком вперті й запальні. Тоді як Риби переважно спокійні, м'які та емоційно вразливі. Різниця в темпераменті й підходах до життя можуть спричиняти конфлікти в стосунках.

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Лев

Це сильні, горді та амбіційні особистості, які можуть мати значний вплив на своє оточення. Леви завжди прагнуть, щоб усе було по-їхньому. Тим часом Риби співчутливі та миролюбні. Разом з такими людьми можуть почуватися пригнічено.

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Стрілець

Ці відверті оптимісти завжди прануть пригод і можуть поводитися дуже непередбачувано. Риби ж зазвичай схильні багато думати. Вони мрійники, яким доволі-таки важко підтримувати безтурботний стиль Стрільців.

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