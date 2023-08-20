Резюме для побачення: новий спосіб знайти пару, який підкорює світ

Якщо раніше ви складали резюме, аби отримати гарну роботу, то зараз варто задуматися, що б ви вписали у своє CV для пошуку відповідного партнера. У США, а тепер ще й Великій Британії поширилася тенденція складати резюме для побачень!

Що пишуть потенційні партнери та чи складе така практика конкуренцію популярним додаткам для знайомств – розказуємо у нашому матеріалі.

Дивіться також Не кажи мені про любов: що таке "мова кохання" і як її визначити

Як скласти резюме для побачення

Пошук потенційних партнерів розширює свої можливості. Якщо раніше неодружені люди могли скористатися різноманітними додатками і покластися на випадковий вибір штучного інтелекту, то тепер вони беруть ситуацію у свої руки.

Резюме для побачень збільшує шанси віднайти ідеального партнера / freepik.com

Так-так, мовиться про ті самі резюме для побачень. Вони являють собі звичайний документ, у якому детально вказана особиста інформація, інтереси і, власне, побажання до майбутнього партнера. Спочатку така практика мала перемінний успіх, але зараз бази США і Великої Британії переповнені "резюме" неодружених.

Цікаво, що така концепція знайомств геть не нова. Вона схожа на оголошення, які траплялися у газетах на останніх сторінках. Дехто досить категорично поставився до резюме для побачень, як методу знайомства. Але це може бути ідеальним варіантом для пошуку ідеальної пари за всіма бажаними параметрами.

Блогерка написала 54 вимоги до партнера

Блогерка Джулі Джинка розбурхала мережу своїми 54 вимогами для ідеального партнера. Цей немаленький список жінка опублікувала у своїй соцмережі і розділила його на декілька частин: найвищі вимоги, другий пріоритет і додаткові побажання.

Блогерка, яка склала 54 вимоги / Instaram

До найвищих вимог Джулі додала небажання мати дітей, знання граматики, любов до аніме, відеоігор та бажання проводити з нею більшість вільного часу. Серед других пріоритетів опинилася готовність ділитися своєю їжею, порозуміння з родиною потенційної обраниці, почуття гумору та терплячість. Тут блогерка не забула й про вік – від 25 до 35 років. Ну а додатковими плюсами були б наявність авто, гарна зовнішність і дозвіл фарбувати йому нігті.

Здається, таке резюме точно побило б брекорди переглядів. Але чи знайшовся б потенційний партнер – питання.