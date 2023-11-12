Історія справжнього кохання: чому Раян Гослінг рідко говорить про свою дружину

Відомий канадський актор Раян Гослінг 12 листопада святкує свій 43-й день народження. З цієї нагоди ми вирішили дізнатися, хто зараз у серці одного з найсексуальніших та найпривабливіших акторів Голлівуду.

Про особисте життя Гослінга відомо не багато. Він вважає за краще тримати все у секреті.

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Гослінг не любить говорити про особисте

Уже понад 10 років відомий актор перебуває у стосунках з колегою по цеху Євою Мендес, яка є старшою від нього на 6 років. Вона прославилася завдяки ролям у фільмах "Метод Хітча", "Примарний вершник", "Копи на підхваті" та інші.

Актори познайомилися на зйомках фільму "Місце під соснами" у 2011 році і з того часу почали зустрічатися. Вперше вони разом з'явилися на червоній доріжці під час рекламування фільму у 2012 році.

З ким Гослінг зустрічався до Мендес – невідомо. Він рідко відповідає на питання про особисте життя. Дізнатися щось про пару також складно, адже Гослінг не веде соціальні мережі, а Мендес практично не публікує фотографії з коханим. Актори лиш іноді потрапляють в об'єктиви папараці.

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Одружився через 11 років стосунків

Ще на початку стосунків з Євою журналісти канадського видання Hello запитали у Раяна, що йому найбільше подобається у жінках. На це актор відповів: "Єва Мендес. Більше мені нічого шукати". Актор познайомив кохану з мамою, і їхні стосунки почали ставати все серйознішими.

У 2014 році у зіркового подружжя народилася перша донька Есмеральда, а через два роки – друга донька Амада. Проте одружуватися пара не поспішала. Через народження дітей Єва вирішила поставити акторську кар'єру на паузу і присвятила себе материнству.

Я не думав про дітей до того, як зустрів її. Але після того, як я зустрів Єву, то зрозумів, що просто не хочу мати дітей без неї,

– розповідав Раян в одному з інтерв'ю.

З тих коротких висловлювань одне про одного на публіці зрозуміло, що актори дуже люблять один одного та завжди підтримують. Сім'я для них на першому місці, тому вони не хочуть багато про неї розповідати.

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У 2017 році, коли Гослінг отримав "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Ла-Ла Ленд", він сказав, що у всьому завдячує своїй коханій дружині.

"Моя дружина виховувала нашу дочку, носила під серцем другу і намагалася допомогти братові боротися з раком. Якби вона не взяла на себе все це, сьогодні на цій сцені, напевне, стояв би хтось інший замість мене", – зізнався Раян.

До речі, Єва мріє займатися режисурою та працювати разом з Раяном. У 2015 році їм вдалося це реалізувати у фільмі "Як спіймати монстра".

Узаконити свої стосунки актори вирішили тільки у 2022 році. Де відбулося весілля і у якому форматі – невідомо. Ця пара любить тримати все у таємниці.