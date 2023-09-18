Кеті Перрі розповіла правду про свого колишнього чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні

Колишнього чоловіка Кеті Перрі, коміка Расселла Бренда, звинуватили у зґвалтуванні. Зараз до цього скандального випадку прикута шалена увага громадськості.

Однак, здається, що Кеті Перрі вже давно "знала правду" про свого колишнього чоловіка, яка тільки зараз стала загальновідомою. Пара одружилася у 2010 році та прожила разом трохи більше ніж рік.

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Інтерв'ю журналу Vogue у 2013 році

Вже у 2013 році, у своєму інтерв'ю журналу Vogue, Кеті Перрі натякнула на складний шлюб з Расселлом Брендом. Вона розповіла про свого чоловіка як про "схильного до контролю" і описала свій шлюб як "несправедливий".

Перрі також розповіла, що почувалася "закоханою" у Бренда, коли вони одружилися у 2010 році, але всього через 14 місяців їхній шлюб завершився.

За її словами, артистка отримала від Расселла повідомлення напередодні Нового року, в якому він просто оголосив про своє бажання розірвати шлюб.

Кеті Перрі та Рассел Бренд / The Sun

Захована правда

Спочатку Кеті Перрі звинувачувала себе у розлученні, але згодом вона "дізналася справжню правду" про свого колишнього чоловіка. За її словами, вона довго не могла зізнатися і тримала її "у своєму сейфі на чорний день". Втім, нарешті Кеті вирішила поділитися нею зі світом, щоб зняти з себе відчуття провини.

Спочатку, коли я зустріла його, він хотів рівності у відносинах. Я думаю, що часто сильні чоловіки дійсно хочуть рівності, але потім вони отримують її й кажуть: "Я не можу змиритися з рівністю". Так що це було справді прикро. У наших відносинах був присутній постійний контроль, що засмучувало мене,

– розповіла Перрі.

Кеті Перрі також доповнила, що спочатку вона почувалася винною через розлучення, але пізніше зрозуміла, що справжня причина ховалася глибше. Хоча співачка не конкретизувала, що саме вона має на увазі, зараз багато з її шанувальників думають, що ця "правда" стосується схильності Рассела Бренда до насильства.

"Я відпустила це і подумала: "Це не через мене, це вище за моє розуміння". Так що я відпустила все це", – сказала вона.

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Звинувачення Рассела Бренда

Раніше чотири жінки звинуватили Рассела Бренда у зґвалтуваннях, сексуальному та емоційному насильстві, які, за їхніми словами, сталися у 2006 та 2013 роках. Сам Рассел Бренд відкидає ці звинувачення.