Так, 13 жовтня стане щасливим днем для Стрільців, Близнюків і Терезів. Їхнє особисте життя налагодиться, пише 24 Канал.

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Стрілець

Приготуйтеся відкрити своє серце для кохання. Зірки пророкують, що ця п'ятниця 13-го стане для вас особливою у хорошому сенсу. Стрільці, сьогодні можете зустріти людину, яка зробить вас справді щасливими. Довіртеся своєму серцю.

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Близнюки

Якщо ваше серце вільне, сьогодні саме той день, коли все може змінитися. Якщо вже є кохана людина, терміново сходіть на побачення. Дозвольте собі жити на повну і проведіть час разом. Це зробить вас щасливими.

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Терези

Доля підготувала для вас дещо дуже цікаве. Попереду – приємне знайомство, що може змінити життя раз і назавжди. Не бійтеся проявляти свої почуття. Гармонія та баланс, які ви так давно шукали, нарешті будуть.

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