Стрілець, Діва і Риби, зірки пророкують вам шалений спіх. Відчуєте себе дуже щасливими, пише 24 Канал.

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Стрілець

У п'ятницю 13-го ви можете зустріти справжнє кохання. Тому будьте відкритими до нових знайомств. Дозвольте коханню стати частиною вашого життя.

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Діва

Жодна чорна кішка чи інші забобони не зможуть вплинути на ваш успіх. Цієї п'ятниці увага всіх навколо буде прикута саме до Дів. За що б не взялися, зможете досягти великих результатів.

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Риби

Важливо не лише мріяти, а і втілювати в реальність. Зробіть це у п'ятницю, 13 жовтня. Коли все вийде, ви будете на сьомому небі від щастя.

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