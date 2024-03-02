Це зробить вас щасливими: психологи назвали 7 правил, яких важливо дотримуватися у стосунках

Будь-які стосунки – це невтомна праця. Щоб вам було легко, комфортно й приємно у парі, зусиль до цього мають докладати двоє людей.

Усі ми наслухалися немало порад щодо кохання від родичів, друзів та різних експертів. Кожна пара – різна і тому те, що підходить одній, може не підійти іншій. Однак терапевти, які спеціалізуються на проблемах подружжя, добре розуміють дотримання яких правил, приносить користь стосункам.

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Продовжуйте ходити на побачення

Неважливо на якій стадії ваші стосунки – ви разом рік, чи вже 10 – продовжуйте шукати можливості побути лише вдвох за межами дому. Згадайте, як у перші тижні ваших стосунків ви думали, куди піти на побачення, шукали для цього час й були натхненні цими зустрічами. Якщо ви в шлюбі 10 років, то це не означає, що цих емоцій у вас більше не буде. Навпаки, потрібно старатися вразити кохану людину й зробити їй приємність.

Сімейна консультантка Прія Тахім вважає, що нехтування побаченнями може призвести до "застою" в стосунках.

Не порівнюйте свої стосунки з іншими

Усі люди схильні до порівнянь, але насправді це дуже шкідливе заняття.

Ми можемо розвинути несвідомі переконання щодо себе та наших стосунків, якщо будемо постійно порівнювати з друзями, людьми зі ЗМІ тощо,

– сказала психологиня і секс-терапевтка Шеннон Чавес.

Створіть ті правила, які підходять конкретно вашим стосункам, а не імітуйте те, що робить інша пара. Крім того, ви не можете знати всю правду про чужі стосунки, тому й порівняння ніколи не буде доречним.

Не уникайте незручних розмов

Терапевт Курт Сміт розповів, що найчастіше пари приходять на терапію тому, що тривалий час ігнорували певні проблеми. Мало хто любить складні розмови, крім того, ви можете боятися ранити свого партнера, однак мовчати про проблеми не можна. Рано чи пізно це переростає у серйозний конфлікт.

"Візьміть за правило у ваших стосунках, щоб ви обидва не уникали незручних тем. А потім почніть практикувати це правило на менших речах, щоб бути готовими, коли вам потрібно буде зробити це на чомусь великому", – порадив Сміт.



Як бути щасливими у стосунках / Фото Elle Hughes, Pexels

Дякуйте щодня

Помічати, як ваш партнер робить ваше життя комфортнішим та кращим – дуже потужна звичка. Потрібно вміти цінувати те, що для вас робить людина. Це може бути навіть найменша турбота – приготований сніданок, заправлена пальним машина тощо. Така маленька підтримка є дуже цінною, адже саме вона наповнює життя теплом.

Не забувайте дякувати коханій людині за цю турботу. Так вона буде знати, що ви її цінуєте.

Це також позбавляє звички скаржитися або постійно критикувати один одного,

– додала Шеннон Чавес.

Будьте щирими

Завжди будьте відвертим зі своїм партнером. Говоріть на теми, які вас бентежать. Якщо ви будете про щось недоговорювати, то ваші стосунки втратять гармонію та взаєморозуміння. Через це може виникнути багато нових проблем.

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Будуйте довіру

Багато пар навіть не замислюються про те, якою важливою є безумовна довіра, поки не втрачають її. Сміт радить поміркувати над тим, чи не провокуєте ви втрату довіру у партнера своїми діями. Наприклад, кажете, що приїдете в одній годині, а приїжджаєте набагато пізніше, або ж не розлучаєтеся з телефоном навіть у ванній.



У стосунках важливо будувати довіру / Фото Roman Odintson, Pexels

Не покладайтеся лише на кохання

Сімейна терапевтка Дані Марруфо вважає, що стосунки – це набагато більше, ніж любов.

Якщо ми обираємо свого партнера навмисно та з розумінням, стосунки стають набагато більшими, ніж почуття, але мають характер, цінності та зміст,

– пояснила Марруфо.

Тут доречним є приклад зі сваркою. Коли між вами трапляється серйозний конфлікт, то ви не відчуваєте почуття кохання до партнера, адже ви злі на нього. Саме у такі моменти важливо розуміти, чому ви залишаєтеся з цією людиною, які риси її характеру ви цінуєте.