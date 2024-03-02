Это сделает вас счастливыми: психологи назвали 7 правил, которых важно придерживаться в отношениях

Любые отношения – это неустанный труд. Чтобы вам было легко, комфортно и приятно в паре, усилия к этому должны прилагать два человека.

Все мы наслушались немало советов о любви от родственников, друзей и различных экспертов. Каждая пара – разная и поэтому то, что подходит одной, может не подойти другой. Однако терапевты, которые специализируются на проблемах супругов, хорошо понимают соблюдение каких правил, приносит пользу отношениям.

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Продолжайте ходить на свидания

Неважно на какой стадии ваши отношения – вы вместе год, или уже 10 – продолжайте искать возможности побыть только вдвоем за пределами дома. Вспомните, как в первые недели ваших отношений вы думали, куда пойти на свидание, искали для этого время и были вдохновлены этими встречами. Если вы в браке 10 лет, то это не значит, что этих эмоций у вас больше не будет. Наоборот, нужно стараться поразить любимого человека и сделать ему приятное.

Семейный консультант Прия Тахим считает, что пренебрежение свиданиями может привести к "застою" в отношениях.

Не сравнивайте свои отношения с другими

Все люди склонны к сравнениям, но на самом деле это очень вредное занятие.

Мы можем развить бессознательные убеждения относительно себя и наших отношений, если будем постоянно сравнивать с друзьями, людьми из СМИ и т.д,

– сказала психолог и секс-терапевт Шеннон Чавес.

Создайте те правила, которые подходят конкретно вашим отношениям, а не имитируйте то, что делает другая пара. Кроме того, вы не можете знать всю правду о чужих отношениях, поэтому и сравнение никогда не будет уместным.

Не избегайте неудобных разговоров

Терапевт Курт Смит рассказал, что чаще всего пары приходят на терапию потому, что долгое время игнорировали определенные проблемы. Мало кто любит сложные разговоры, кроме того, вы можете бояться ранить своего партнера, однако молчать о проблемах нельзя. Рано или поздно это перерастает в серьезный конфликт.

"Возьмите за правило в ваших отношениях, чтобы вы оба не избегаете неудобных тем. А потом начните практиковать это правило на меньших вещах, чтобы быть готовыми, когда вам нужно будет сделать это на чем-то большом", – посоветовал Смит.



Как быть счастливыми в отношениях / Фото Elle Hughes, Pexels

Благодарите каждый день

Замечать, как ваш партнер делает вашу жизнь комфортнее и лучше – очень мощная привычка. Нужно уметь ценить то, что для вас делает человек. Это может быть даже малейшая забота – приготовленный завтрак, заправленная бензином машина и тому подобное. Такая маленькая поддержка является очень ценной, ведь именно она наполняет жизнь теплом.

Не забывайте благодарить любимого человека за эту заботу. Так он будет знать, что вы его цените.

Это также лишает привычки жаловаться или постоянно критиковать друг друга,

– добавила Шеннон Чавес.

Будьте искренними

Всегда будьте откровенным со своим партнером. Говорите на темы, которые вас смущают. Если вы будете о чем-то недоговаривать, то ваши отношения потеряют гармонию и взаимопонимание. Из-за этого может возникнуть много новых проблем.

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Стройте доверие

Многие пары даже не задумываются о том, как важно безусловное доверие, пока не теряют его. Смит советует поразмышлять над тем, не провоцируете ли вы потерю доверия у партнера своими действиями. Например, говорите, что приедете в один час, а приезжаете гораздо позже, или же не расстаетесь с телефоном даже в ванной.



В отношениях важно строить доверие / Фото Roman Odintson, Pexels

Не полагайтесь только на любовь

Семейный терапевт Дани Марруфо считает, что отношения – это гораздо больше, чем любовь.

Если мы выбираем своего партнера намеренно и с пониманием, отношения становятся гораздо большими, чем чувства, но имеют характер, ценности и содержание,

– объяснила Марруфо.

Здесь уместен пример со ссорой. Когда между вами случается серьезный конфликт, то вы не испытываете чувство любви к партнеру, ведь вы злы на него. Именно в такие моменты важно понимать, почему вы остаетесь с этим человеком, какие черты его характера вы цените.