Її любили всім, крім чоловіка: сумна історія кохання принцеси Діани та Чарльза III

31 серпня 1997 року у страшній аварії в Парижі загинула улюблениця мільйонів – принцеса Діана. Її смерть сколихнула не лише Сполучене Королівство, а й увесь світ. У 26-ту річницю загибелі принцеси згадуємо її сумну історію кохання з теперішнім королем Чарльзом III.

Все почалося у 1977 році. Тоді Діані Спенсер було 16 років, а Чарльз доглядав її старшу сестру – Сару. Однак роман зав'язався лише через 3 роки. Вони разом провели вихідні на борту яхти "Британія", а згодом королівський спадкоємець запросив дівчину до літньої резиденції Балморал, де познайомив з сім'єю, розповідає 24 Канал.

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Знайомство з батьками та королівське весілля

Діана була англійкою благородного походження, тому одразу сподобалася Її Величності. Здавалося б, кращої кандидатки на роль дружини старшого сина Єлизавета II не знайшла б. Вже 6 лютого 1981 року принц освідчився своїй обраниці.

І королівський двір почав підготовку до весілля, на яке чекав увесь світ. 29 липня того ж року Діана Спенсер та принц Чарльз одружилися у соборі Святого Павла, що в Лондоні.

На свято запросили 3500 гостей, ще 750 мільйонів людей спостерігали за історичною подією онлайн. "Весілля століття", як його називали, стало найдорожчим в історії Великої Британії. На організацію витратили майже 3 мільйони фунтів стерлінгів.



Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото Getty Images

Діана була схожа на героїню з казки – у пишній білій сукні з восьмиметровим шлейфом вона зачарувала всіх. Однак її життя з Чарльзом, яке мало по-справжньому казковий початок, було приречене на трагічний кінець.



Весільний портрет принцеси Діани та принца Чарльза / Фото Getty Images

Народження синів та зрада Чарльза

21 червня 1982 року Велику Британію сколихнула радісна звістка. Діана народила Чарльзу сина, якого назвали Вільямом. Ще через два роки на світ з'явився принц Гаррі. Саме ці роки стали найщасливішими в житті принцеси. Поруч був чоловік, якого вона кохає, діти. Розпочалося те життя, про яке мріє ледь не кожна дівчина.



Принцеса Діана з синами / Фото Getty Images

Однак щастя тривало недовго. У середні 1980-х років Чарльз відновив стосунки з Каміллою Паркер-Боулз, яка ще до одруження з Діаною була його коханкою. Ба більше, він навіть не намагався приховувати цей зв'язок від дружини. Це розбило Діану.

Розбите серце Діани та розлучення з Чарльзом

Принцеса страждала від затяжних депресій, двічі намагалася накласти на себе руки. Чоловік, якого вона безмежно кохала, розбив її серце. Щоб почуватися привабливою та бажаною, вона заводила багато коротких романів. Вони приносили хоча б трішки щастя у її життя, а союз з Чарльзом наближався до краху.

Їхні стосунки остаточно розладналися наприкінці 1980-х. У палаці Чарльз і Діана не спілкувалися, разом з'являлися лише на світських подіях.



Принц Чарльз і принцеса Діана / Фото Getty Images

А з 1992 року почали жити окремо. Цей шлюб розпадався на очах у всього світу, Чарльз та Діана публічно звинувачували одне одного, тому королева Єлизавета II прагнула, щоб вони якомога швидше офіційно розлучилися. Це сталося у 1996 році.

Автокатастрофа, в якій загинула принцеса Діана

Навіть після розлучення принцеса Діана залишалася улюбленицею публіки. Її називали леді Діана, леді "Ді", "королевою людських сердець". Вона стала однією з найвидатніших британців в історії. Тому новина про її загибель викликала шок і відчай у мільйонів шанувальників.

31 серпня 1997 року принцеса Діана загинула від травм, які отримала в автомобільній аварії в Парижі. Тоді вона їхала в тунелі Pont de l'Alma на задньому сидінні Мерседес-Бенц S280 зі своїм коханцем Доді аль-Фаєдом. Обоє були не пристебнуті. Доді та водій автомобіля загинули на місці події, а принцесу Діану доставили до лікарні. Лікарі боролися за її життя, але не змогли врятувати. Єдиний, хто вижив у тій трощі, був охоронець Діани – Тревор Ріс-Джонс.



Принцеса Діана на інтерв'ю / Фото Getty Images

Спочатку у смерті Діани звинуватили папараці, які переслідували її та Доді аль-Фаєда. Однак згідно з результатами судового розслідування, винним в цій аварії є водій Анрі Поль. У його крові виявили дозу алкоголю, яка перевищувала допустиму норму, а також сліди антидепресантів та нейролептиків. Саме через це він не впорався з керуванням. А фотографів не було біля автомобіля в той момент, коли він розбився.

6 вересня 1997 року принцесу Діану поховали у Вестмінстерському абатстві. За похороном спостерігали 2,5 мільярда осіб у 200 країнах світу.

У 2021 році леді Діані мало б виповнитися 60 років. З нагоди ювілею у Затонулому саду Кенсінгтонського палацу відкрили її статую. На відкритті були присутні сини принцеси. Гаррі спеціально прилетів з США, де зараз живе разом з дружиною та дітьми.



Пам'ятник принцесі Діані, на який дивляться Гаррі і Вільям / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Принцесу Діану обожнювали мільйони людей у різних куточках світу, однак для неї так і знайшлося місця у серці Чарльза – чоловіка, якому вона віддала найкращі роки свого короткого життя.