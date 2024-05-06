Принц Гаррі насправді закоханий у Кейт Міддлтон: чи є щось реальне за цими чутками

Кейт Міддлтон та принц Вільям перебувають у щасливому шлюбі вже 13 років. Весь цей час у ЗМІ час від часу з'являються чутки про те, що принц Гаррі таємно (або не дуже) закоханий у дружину брата. Принаймні, був до весілля з Меган Маркл.

Чутки про почуття Гаррі почали з'являтися ще до весілля Кейт та Вільяма. Водночас навіть у найсміливіших фантазіях люди не припускали, що принцеса Уельська відповідає йому взаємністю. Love 24 розбирається у цій історії.

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Від фантастичної трійці до учасників грандіозного скандалу

Задовго до відходу від виконання королівських обов'язків та скандальних мемуарів "Запасний" публіка дуже любила принца Гаррі. Він здавався найпозитивнішим серед членів королівської родини й, здавалося, має дар розсмішити будь-кого у будь-якій ситуації.

Особисте життя принца Гаррі було топтемою не лише у Великій Британії, але й у цілому світі. До шлюбу з Меган Марк він, зокрема, перебував у стосунках з Челсі Девіс та Крессидою Бонас. Останній, до слова, пророкували шлюб з Гаррі. Однак Крессида сама поставила крапку у цих стосунках, заявивши, що не готова присвятити своє життя виконанню королівських обов'язків, а натомість воліє зосередитися на своїй кар'єрі.

На всіх етапах доволі бурхливого особистого життя принцу Гаррі приписували почуття до Кейт Міддлтон – нареченої, а згодом дружини принца Вільяма. Вони часто з'являлися на людях утрьох – фантастична трійця Великої Британії. А милі моменти між Кейт та Гаррі часто потрапляли в об'єктиви фотографів. Зокрема, те, як Кейт сміється з жартів Гаррі.



Кейт та Гаррі часто з'являлися на публіці разом / Getty images

У пресі та навіть у книгах часто поширювали чутки, що Гаррі – давно та безнадійно закоханий у Кейт. Начебто почуття не згасли навіть на момент його весілля з Меган Маркл. Начебто саме тому стосунки герцогині Сассекської та принцеси Уельської були доволі натягнуті.

Водночас жодних реальних доказів того, що Гаррі відчував до Кейт якість романтичні почуття, не було й немає. Що не викликає сумнівів – вони були добрими друзями. Гаррі зізнавався, що любить Кейт як сестру, про яку завжди мріяв. Відомо, що він схвалював цей шлюб брата й бачив у Кейт майбутню королеву.