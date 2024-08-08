Ніяких фото, музики та алкоголю: наречена обурила гостей суворими правила весілля

Наречена зі США Айві приголомшила гостей обов'язковими правилами весілля. Друзі, родичі і навіть незнайомці у мережі розкритикували дівчину за надмірну суворість.

Суворі правила нареченої для гостей

Усі наречені хочуть, аби день весілля пройшов максимально гладко, однак в усьому є межа. Рідні Айві не зрозуміли її правил і сказали, що вони жахливі.

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Так, наречена заборонила гостям підходити до діджея і просити увімкнути їхню музику. При цьому вона додала – якщо хочете, аби грала ваша пісня, то йдіть у клуб. Насправді прохання Айві було цілком нормальним, адже наречені, швидше за все, вже обрали плей-лист для свого свята. У цьому випадку більше обурила подача цього правила та слова про клуб.

Наступне правило – гостям заборонено просити фотографа зробити фото.

Не просіть мого фотографа зробити вам фото. Я заплатила 10 тисяч доларів не за випадкові портрети гостей,

– сказала Айві.

Також наречена заборонила гостям приводити "+1". Вона пояснила, що не хоче стресувати та платити за людей, яких ніколи не бачила.

Крім того, гостям не можна вживати алкоголь на весіллі. Айві заявила, що хоче, аби вони "запам'ятали її особливий день".

Користувачі мережі розкритикували Айві через її правила і заявили, що не прийшли б на таке весілля, адже очевидно, що наречена "не любить своїх гостей". Дехто навіть висловлював співчуття нареченому та припускав, що їхній шлюб триватиме недовго. Однак були й ті, що підтримали заборону алкоголю на весіллі.