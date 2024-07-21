Як розпізнати його "червоні прапорці"

Письменниця Трейсі Фокс розповіла, як зауважити у коханій людині "червоні прапорці". Корисно буде і чоловікам, і жінкам.

Гірка правда – краща, аніж солодка брехня. Тому розпізнати "тривожні дзвіночки" краще відразу. А вже тоді добре подумати, що робити далі та чи продовжувати взагалі стосунки з чоловіком.

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Які "червоні прапорці" має він

Одним з головних червоних прапорців у чоловіка Трейсі виділила: "він бере те, що хочеться". Насамперед варто зауважити: для інтимним стосунків завжди потрібна АКТИВНА ЗГОДА всіх сторін. Всі дії мають відбуватися за умови взаємного бажання. В інших випадках це – підстава для кримінальної справи.

Наступний "червоний прапорець" – чоловік акцентує надмірну увагу на зовнішності своєї партнерки. Це означає, що він недооцінює особивість жінки, а лише пишається її красою як своїм трофеєм.

Ще один "червоний прапорець" – чоловікові незручно говорити про секс. Звичайно, на першому – другому побаченні він може соромитися, і це нормально. Водночас далі потрібно обговорювати взаємні очікування та бажання. Це – запорука щасливих стосунків.