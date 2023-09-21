Але у будь-якій сварці варто не забувати про "здоровий рівень конфлікту". У результаті пара має зблизитися, а не зненавидіти одне одного. Як уникнути фатальних помилок під час сварки з партнером – розказуємо далі.

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Помилки під час сварки

Образливі слова. У процесі суперечки дуже складно контролювати те, що виривається з вуст. Інколи зопалу можна образити партнера. Обзивання є ознакою неповаги та неприпустиме у стосунках. Використовуйте інші слова, аби привернути увагу та донести свою думку.

Крик. Підвищений тон голосу також частий супутник сварок. Ми намагаємося переконати партнера, хочемо, щоб тут і зараз він змінив свою думку, але це ще більше поглиблює конфлікт. Йдіть на прогулянку, видихніть – радять фахівці. "Охолодіть" голови і лише потім переходьте до обговорення.

Нехтування діалогом. Навіть у сварці має відбуватися діалог. Не перебивайте свого партнера, аби тут і зараз донести свою думку. Спочатку вислухайте і дайте раціональну, аргументовану відповідь. В іншому випадку партнер може просто закритися у собі через те, що його не хочуть почути.

Психологи навіть радять робити нотатки. Спробуйте записати питання чи тези, які виникають у ході суперечки. Обговоріть їх.

Мова тіла. Схрещені руки чи підкидання їх вгору, закочування очей – все це ознаки нешанобливої мови тіла. Вони можуть нести негативні емоції і ще більше розпалюють конфлікт. Ідеальна позиція для серйозної розмови – сидіти на стільцях одне перед одним, обидві ноги тримати на землі, а руки – покласти на стегна. Перед цим спробуйте трохи заспокоїтись.

Занурення в себе. Одна з головних проблем суперечок – коли хтось із партнерів, або навіть обидва закриваються у собі. Замість того, аби проговорити ріжучі моменти, накопичують їх всередині і відкладають розмову на день-два, а то й більше. Говоріть про все одразу. З'ясовуйте власну позицію та позицію партнера, шукайте компроміс, аби далі мовчання не поставило крапку у стосунках.

Минулі проблеми. Обговорюючи проблему тут і зараз у процесі виникає бажання згадати минуле. Це в першу чергу говорить про непропрацьованість попередніх суперечок. Не тягніть минулі образи – вирішуйте їх одразу. Не порушуйте декілька тем одночасно. Спочатку розберіться з бодай однією проблемою і знайдіть прийнятне рішення для обох.