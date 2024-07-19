"Буває складно": подружжя з великою різницею у віці розповіло, як це відчувається через 20 років

Бен і Еллісон Горнсбі вперше зустрілися у 1998 році. Попри 26 років різниці у віці, чоловік та жінка закохалися. Тоді для 20-річної Еллісон не було проблемою те, що коханий значно старший від неї. Та через 20 років вона змогла відповісти, чи досі думає так само.

Подружжя стало багатодітними батьками

Майбутнє подружжя познайомилося, коли 46-річний Бен, який працював листоношею, доставляв пошту в ломбард, де працювала юна Еллісон.

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У 2002 році чоловік та жінка одружилися. Багато хто відмовляв Еллісон від шлюбу з настільки старшим чоловіком, але в дівчини жодних сумнівів не було. Бен завжди ставився до неї "як до королеви", тому вона хотіла провести з ним усе життя.

За 20 років подружнього життя у пари народилася 5 дітей – трійня і близнюки.

Коли вони були немовлятами, Бен приходив з роботи додому обідати і міняти підгузки,

– розповіла Еллісон.

Коли трійнятам було 7 років, а близнюкам – 4 роки, Бен вирішив піти на пенсію, щоб більше часу присвятити дітям. Еллісон була дуже щаслива, що чоловік прийняв таке рішення, адже це полегшило для неї догляд за дітьми.

Подружжя викладає кумедні відео у соцмережах:

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Сьогодні Еллісон – 46 років, а Бену – 72 роки, і вони досі щасливі. Жінка зізнається, що іноді їм буває складно, але різниця у віці абсолютно не заважає подружжю. Однак їхні діти іноді зіштовхуються з негативними коментарями про те, що Бен їхній дідусь. Родичі та друзі подружжя позитивно ставляться до їхньої різниці, а от користувачі мережі – засипають хейтом.

Бен і Еллісон не зважають на хейтерів. Вони продовжують знімати відео, у яких показують іншим парам, що різниця у віці – не причина не бути разом.