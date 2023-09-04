Найперше – не панікуйте. Найкращий подарунок не завжди є найдорожчим, але має бути зробленим з увагою і любов'ю. 24 Канал пропонує вам перевірені ідеї щодо подарунків для дівчини на її день народження.

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20 ідей подарунків дівчині на день народження

  1. Аквафотосесія
  2. Майстер-клас гончарства з випалом
  3. Стоунтерапія
  4. Майстер-клас візажу
  5. Сертифікат на манікюр і педикюр
  6. Оригінальні навушники
  7. Сертифікат на курс йоги
  8. Настільна гра
  9. Теплий плед
  10. SPA в темряві
  11. Електронна книга
  12. Стильна сумочка
  13. Термогорнятко
  14. Квитки в кіно або на виставу
  15. LED-будильник
  16. Ортопедична подушка
  17. Відеопривітання
  18. Річну передплату на Netflix
  19. Тест-драйв на крутому сучасному автомобілі
  20. Манікюрний або педікюрний набір

Обирайте подарунки для неї з любов'ю!

Подарунок для неї / Pexels