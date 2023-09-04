Найперше – не панікуйте. Найкращий подарунок не завжди є найдорожчим, але має бути зробленим з увагою і любов'ю. 24 Канал пропонує вам перевірені ідеї щодо подарунків для дівчини на її день народження.
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20 ідей подарунків дівчині на день народження
- Аквафотосесія
- Майстер-клас гончарства з випалом
- Стоунтерапія
- Майстер-клас візажу
- Сертифікат на манікюр і педикюр
- Оригінальні навушники
- Сертифікат на курс йоги
- Настільна гра
- Теплий плед
- SPA в темряві
- Електронна книга
- Стильна сумочка
- Термогорнятко
- Квитки в кіно або на виставу
- LED-будильник
- Ортопедична подушка
- Відеопривітання
- Річну передплату на Netflix
- Тест-драйв на крутому сучасному автомобілі
- Манікюрний або педікюрний набір
Обирайте подарунки для неї з любов'ю!
Подарунок для неї / Pexels