Найперше – не панікуйте. Найкращий подарунок не завжди є найдорожчим, але має бути зробленим з увагою і любов'ю. 24 Канал пропонує вам перевірені ідеї щодо подарунків для дівчини на її день народження.

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20 ідей подарунків дівчині на день народження

Аквафотосесія Майстер-клас гончарства з випалом Стоунтерапія Майстер-клас візажу Сертифікат на манікюр і педикюр Оригінальні навушники Сертифікат на курс йоги Настільна гра Теплий плед SPA в темряві Електронна книга Стильна сумочка Термогорнятко Квитки в кіно або на виставу LED-будильник Ортопедична подушка Відеопривітання Річну передплату на Netflix Тест-драйв на крутому сучасному автомобілі Манікюрний або педікюрний набір

Обирайте подарунки для неї з любов'ю!

Подарунок для неї / Pexels