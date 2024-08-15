Хотів переконатися: дружина дізналася, що перед весіллям чоловік зустрічався з колишньою

Дружина усе життя відчувала, що родичі та друзі її чоловіка надають перевагу його колишній дівчині. Жінка завжди почувалася від цього пригніченою. Однак нещодавно вона дізналася дещо, що її просто приголомшило.

Чоловік не давав причин сумніватися в ньому

Дружина поділилася цією історією анонімно, то ж ми назвемо її Мері. За словами жінки, її майбутній чоловік покинув свою дівчину Каміллу, бо не бачив з нею майбутнього. Усі його рідні були шоковані, адже їм дуже подобалася Камілла.

Читайте також Батько таємно розіслав весільні запрошення усій родині: наречена шаленіє від люті

Потім ми зустрілися і незабаром я зрозуміла, що всі його рідні віддають перевагу їй. Я навіть чула, як дехто називав мене Каміллою. Мені подобається моя зовнішність, хоч я і не висока блакитноока блондинка, як вона. Та хлопець ніколи не давав мені жодних причин сумніватися в ньому. Він справляв на мене враження, що він точно знав, чого хоче,

– розповіла Мері.

Через кілька місяців бойфренд освідчився Мері, і вона погодилася вийти за нього заміж. Чоловік пояснив своїй мамі, що обрав Мері, то ж їй доведеться з цим змиритися, якщо вона хоче бути на весіллі. Загалом Мері завжди була впевнена в коханому та в його почуттях до неї.

Через 3 роки свекруха сказала правду

Після одруження минуло 3 роки і в подружжя вже народилася донька. Коли свекруха приїхала в гості, щоб подивитися на маля, то сказала, що їй було б цікаво, якби вона зараз тримала на руках дитину сина та Камілли. Мері була вражена такими словами, та далі свекруха сказала ще гірше. Виявляється, за кілька днів до весілля чоловік зустрічався з колишньою, щоб переконатися, що не помилився у своєму виборі.

Цікаво Боялася зізнатися, що дуже старша: наречений дізнався про вік коханої за день до весілля

Чоловік був у кімнаті, коли це сталося. Він сказав мамі замовкнути. Потім він зізнався, що ходив на побачення і визнав, що його мама сказала мені правду,

– сказала Мері.

Ця інформація настільки образила жінку, що вона не хоче розмовляти зі своїм чоловіком і це триває вже тиждень. Вона зізналася, що не збирається маніпулювати чоловіком, вона просто не може говорити з ним, бо вважає його огидним. Тепер дружина не знає, як їй пробачити партнеру й рухатися далі.