"Це твоя вина": що робити, якщо партнер постійно звинувачує вас у всіх негараздах

Якщо ваш партнер постійно звинувачує вас у всіх бідах, то це означає, що він здійснює певну емоційну форму насильства. У такий спосіб він звільняє себе від відповідальності за те, що сталося, і на додаток впливає на вашу самооцінку.

Психологиня Валерія Сабатер розповіла, що саме з цією проблемою пари дуже часто йдуть на терапію. Критика та проєкція почуття провини є частими причинами того, чому люди вирішують розлучитися.

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Чому партнер в усьому звинувачує вас

За даними дослідження Університету Гранади, часто за постійним звинуваченням когось приховується брак навичок емоційного інтелекту. Людина сіє почуття провини в іншої людини й використовує це, як зброю. Причина полягає в тому, що вона не знає, як по-іншому впоратися з власними розчаруваннями.

Крім того, звинувачення інших є способом для уникнення власної відповідальності. Тобто замість того, щоб вирішувати проблеми, ваш партнер вирішує просто звинуватити в усьому вас і у такий спосіб перекласти власний дискомфорт на ваші плечі. Така поведінка свідчить про незрілість особистості.

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Водночас дослідження, опубліковане у Personality and Individual Differences, говорить про те, що партнер може використовувати почуття провини як механізм захисту. Фахівців час від часу зустрічаються з людьми, які не можуть вирішити свої проблеми та подолати тривогу і обмеження. Замість того, щоб обговорювати ці питання безпосередньо, вони намагаються вирішити їх, спрямовуючи свої негаразди на інших. Як сказав Карл Юнг: "Все, що нас дратує в інших, допомагає нам зрозуміти самих себе".

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Відповідь на питання, чому ваш партнер звинувачує вас у всьому, може полягати в тому, що він має нарцисичну особистість.

Чому партнер постійно в усьому звинувачує вас / Фото Pexels, RDNE Stock project

Як впоратися з такою ситуацією

Якщо ви любите свого партнера і хочете налагодити з ним стосунки, то повинні запровадити механізм, який сприятиме хорошому діалогу між вами.

Поясніть ситуацію.

Наведіть приклади. Наприклад: "Учора ти звинуватив мене у...".

Зберігайте спокій, не погрожуйте людині та не засуджуйте.

Поясніть, які почуття викликають у вас постійні звинувачення.

Скажіть, що ви хочете зрозуміти почуття вашого партнера, однак така поведінка шкодить вашим стосункам.

Дозвольте партнеру висловити свою думку, не перебивайте його.

Запропонуйте можливі рішення вашої проблеми. Наприклад, скажіть: "Замість того, щоб звинувачувати мене, скажи, що не так і що ти відчуваєш".

Якщо це не допоможе, то краще звернутися до спеціаліста. Однак якщо партнер не захоче цього робити, то пам'ятайте – ваш психологічний добробут має бути на першому місці.