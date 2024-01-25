Це точно доля: пара зробила однакове татуювання за кілька годин до першої зустрічі

Деякі пари роблять однакові татуювання, як символ їхньої нерозлучності. Однак одна пара перевершила усіх – хлопець та дівчина зробили однакові тату ще до того, як зустрілися.

Еліс Мандрі розповіла цю історію у своєму тіктоці. Дівчина одразу наголосила, що вона досить дивна і повірити у неї складно, однак це правда.

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Споріднена душа або сталкер: перші думки дівчини, коли побачила однакове тату

Еліс планувала ввечері піти на рейв з подругою, але вдень їй стало нудно, то ж дівчина вирішила набити тату. Вона вирішила пошукати натхнення для малюнка в інтернеті. Так Еліс натрапила на слово promise, що у перекладі з англійської означає "обіцянка". Цей текст був близьким для дівчини і він мав для неї особливе значення. То ж Еліс без вагань вирішила набити це слово на пальці.

Того ж дня вже після рейву Еліс з подругою познайомилися з двома хлопцями, серед яких був і майбутній бойфренд Еліс – Морган. Хлопець та дівчина домовилися наступного дня піти на побачення.



Еліс та Моргана звела доля / Фото з тіктоку дівчини

Коли парочка сиділа за столиком, то Еліс помітила у хлопця харчову плівку на пальці. Вона вирішила запитати, що сталося, і Морган пояснив, що вчора зробив татуювання. Вже навіть ця інформація вразила дівчину, адже вона також вчора набила тату.

Та коли хлопець зняв плівку і показав, яке саме тату він набив, Еліс не повірила своїм очам. На тому ж пальці, що у неї, у нього було набите те саме слово, тим самим шрифтом. Спершу дівчина навіть боялася зізнатися Моргану, що у неї є таке саме тату.

Я боялася, що він подумає так само як я: або це мій сталкер, або ми споріднені душі. Я сподівалася, що він не подумає, що я його переслідувачка. Я просто сказав, що не знаю, як тобі це сказати, але в принципі у нас однакове татуювання,

– розповіла Еліс.

Наступного ж дня закохані поїхали у Туреччину

Пара просто сиділа й дивилася один на одного з думками: "Що відбувається?". Вони не могли зрозуміти, як набили однакове тату в однаковий час.

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"Що це за магія? У нас не було один одного в соціальних мережах. Він живе далеко від мене. Ми не знали один одного", – наголосила дівчина.

Та далі був ще один збіг: Еліс сказала, що має тиждень відпустки і вона хоче поїхати на відпочинок. З'ясувалося, що у Моргана також була відпустка. То ж пара вирішила врахувати всі натяки долі і наступного ж дня разом поїхала у Туреччину.