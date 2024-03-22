Кілька годин – й обручка у власниці

Обручка лежала в купі листя на парковці, коли Марлоус помітив її блиск. Він підняв срібний предмет і поклав у автомобіль.

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Чоловік подумав, що це сережка, та коли вдома розглянув знайдений предмет, то зрозумів, що це обручка. Подружжя помітило, що на внутрішній стороні кільця було гравіювання. То ж вони вирішили зачепитися за це.

Арвід і Марлоус лише недавно відсвяткували 60 річницю весілля, тому дуже співчували парі, яка втратила обручку. Закохані ставили себе на місце тих людей і хотіли, аби хтось повернув їм реліквію. То ж пара вирішила зробити оголошення у місцевій газеті.

Публікацію одразу побачила Еді Келлі. Жінка кілька секунд вдивлялася у фотографію кільця перш ніж точно усвідомила – це її обручка, яку вона загубила місяць тому. Еді вже й не мріяла, що за стільки часу поверне кільце. Окрилена жінка подзвонила у редакцію. Журналісти попросили її сказати, які саме слова вигравіювані на обручці, аби підтвердити, що кільце дійсно її.

Ось так всього за кілька годин після публікації каблучка вже була у власниці. Тепер Еді разом з чоловіком планують запросити Арвід і Марлоуса на вечерю, аби подякувати за їхній вчинок.