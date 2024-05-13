Фарра – пасажирка, яка летіла на борту цього ж літака – поділилася деталями. Вона розповіла, що закоханих абсолютно не бентежило навіть те, що їх могли побачити діти. Жінка пестила чоловіка упродовж 20 хвилин. За цей час літак летів з Лондона до Дубліна. Пара намагалася прикритися шаликом, однак всім все одно було очевидно, що відбувається.

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Вони просто продовжували, що просто шокувало, тому що на борту літака були діти. Коли їм сказали відстебнути ремені безпеки, було дуже очевидно, що він застібає ширінку. Це було просто огидно, якщо чесно,

– заявила Фарра.

Користувачі мережі розділили обурення дівчини. Вони зауважили: інтимні експерименти пари можуть проводити доти, доки це не порушує кордонів інших сторонніх людей.

Як відреагували у British Airways

У British Airways вже відреагували на інцидент. Представник авіакомпанії розповів, що екіпаж літака не повідомили про те, що відбувалося. Якби інформація дійшла до членів екіпажу, вони неодмінно втрутилися б.