Пара організувала рожеве весілля у стилі "Барбі": казкові фото зі свята

Наречені Ештон та Остін зі США хотіли зробити своє весілля веселим та яскравим. То ж пара вирішила влаштувати святкування у стилі Барбі – додати багато рожевого. Вийшло – стильно і зі смаком!

Стосунки Ештон та Остін можна охарактеризувати як цікаві та насичені. Пара познайомилася на побачені наосліп 1 лютого 2018 року.

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Яскраве освідчення

Остін вирішив освідчитися коханій через 3 роки з початку їхніх стосунків. Він обманом змусив Ештон взяти участь у рекламній фотосесії на пірсі. Фотограф попросив дівчину тричі покрутитися для ефектності, а в той час Остін встав на одне коліно, тримаючи у руках каблучку. Ештон від радості почала стрибати, а в небі над її головою пролетів літак з табличкою: "Ештон, ти вийдеш за мене заміж?".

Вишукане рожеве весілля

На весілля закохані запросили 224 гостей, а колірну гаму вирішили зробити рожевою.

Ми хотіли використовувати різні відтінки рожевого, тож подумали, що день має ставати все більш рожевим із продовженням вечора,

– пояснила Ештон.

Для весільного букета Ештон обрала рожеві тюльпани, губи у неї були нафарбовані ніжно рожевою помадою, а подружки нареченої вранці позували у рожевих шовкових халатах.



Наречена з подругами у свій особливий ранок / Фото Hannah Miller

Весілля насправді вийшло казковим. У першій половині дня рожевими були лише акценти, а ближче до вечора яскравих фарб набувало геть усе!

Деталі з весілля у стилі Барбі / Фото Hannah Miller

Пара одягнула по дрескоду навіть свого собаку Гарпера. Фото з домашнім улюбленцем вийшло дуже щирим і чуттєвим. Гарпер позував у рожевому віночку, а біля вуха у собаки був рожевий бантик.



Молодята сфотографувалися зі своїм собакою / Фото Hannah Miller

Вишуканості церемонії додало те, що рожевого кольору не було забагато. Арку, біля якої наречені говорили свої обітниці, прикрасили білими квітами та зеленню.



У арці рожевого кольору не було / Фото Hannah Miller



Прохід був задекорований дуже красиво / Фото Hannah Miller

Декор залу, де був святковий обід, просто вражає. Усе приміщення було заставлене квітами у різних відтінках рожевого кольору. Доповнювали цю казку ніжно рожева скатертина та свічки. Величезний весільний торт також прикрасили рожевими квітами, а бісквіт та крем усередині були рожевими.

Вражаючі рожеві декорації залу / Фото Hannah Miller

Згодом гості та молодята перемістилися у намет, який був прикрашений квітами кольору фуксія.

"Ми взялися за руки й пішли по проходу до намету. Це був наш перший раз, коли ми побачили намет із вишуканим рожевим декором. Наші роти повністю відкрилися, оскільки ми були в повному захваті від краси, якою нас оточували", – розповіла наречена.



Танці відбувалися у яскравому наметі / Фото Hannah Miller

Розкішне святкування завершилося святковим феєрверком. Молодята були в захваті від власного весілля і радять усім нареченим насолоджуватися кожною миттю планування особливого дня.