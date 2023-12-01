Індійська пара влаштувала гучне весілля в небі: у скільки обійшлося святкування у літаку

Що ви знаєте про нестандартні весільні локації? Одна індійська пара вразила усіх оригінальним святкуванням свого весілля. Одружитися закохані вирішили у літаку Boeing 747, а на борт запросили 300 гостей.

Відхі Поплі та Хрідеш Сайнані разом ще зі школи. Цілий рік вони планували своє розкішне весілля, а 24 листопада нарешті одружилися.

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Як минуло нестандартне весілля

Батько нареченої, Діліп Поплі, завжди мріяв про те, щоб його донька вийшла заміж у повітрі. У 1994 році він у такий самий спосіб одружився з її мамою, тому хотів, аби Відхі перейняла цю традицію. Весілля у літаку стало батьковим подарунком.

Я ніколи не могла собі цього уявити. Мене не було на весіллі моїх батьків, але вони відтворили для нас щось подібне,

– сказала Відхі.

Організатор Чиму Ачарья, який займався цим весіллям, сказав, що небо – це межа витрат на весілля у Дубаї. "Все залежить від кількості осіб та бюджету сім'ї. Такі весілля, як у Поплі, коштують приблизно від 1,6 до 1,9 мільйона доларів", – розповів він.

Гроші для цієї сім'ї не були проблемою, адже в ОАЕ та Індії вона добре відома завдяки своєму ювелірному бренду Popley and Sons.

Нестандартне весілля знімали місцеві журналісти. На кадрах видно, що до літака молодята приїхали на червоному Ferrari. Одягнені наречені були у традиційний індійський одяг.

Дивіться відео з весілля, яке відбулося у літаку:

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"Мій син одружиться в космосі", – наречена

Святкування у літаку тривало 3 години. Борт у цей час прямував з Дубаю в Оман. Аби додати святкової атмосфери, салон літака прикрасили квітами та гірляндами. Гості не сиділи на місцях, як це заведено у літаках, вони співали та веселилися, як на звичайному весіллі.

Тепер я переношу мрію мого батька на інший рівень. Я сподіваюся, що до весілля мого майбутнього сина технології дозволять нам зробити щось більше, наприклад, шлюб у космосі,

– сказала наречена.

До речі, це весілля потрапило у книгу рекордів Гіннеса, як перше весілля у літаку в ОАЕ.