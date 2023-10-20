8 ознак того, що ви розлюбили партнера: на що звернути увагу

Початок нових стосунків – особливий період, який сповнений позитивними емоціями та відкриттями. Але інколи ці відчуття поступово згасають і виникає питання: чи не розлюбили ви свого партнера.

Коли ви справді розлюбили свого партнера, ви більш гостріше реагуєте на його недоліки і не можете знайти компроміс. Ба більше – ви не можете сприймати другу половинку такою, якою вона чи він є.

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Ознаки того, що ви розлюбили

Ви не у захваті від часу, проведеного разом. Особистий простір у стосунках – це важливо. Але якщо ви будуєте плани з усіма своїми знайомими і відчуваєте жах лише від думки про спільну вечерю із партнером, це може бути одним із перших дзвіночків. Не варто одразу панікувати і ставити крапку, спершу подумайте та оцініть, що могло стати причиною таких відчуттів.

Ви не відверті зі своїм партнером. Відкритість – це ще одна цеглинка здорових стосунків. Але якщо ваше бажання ділитися найпотаємнішим стає все меншим або узагалі зникло, то час переглянути стосунки.

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Ви шукаєте можливості уникати свого партнера. Це ховається у простих речах: ви довше затримуєтеся на роботі, можете повечеряти самі або вийти на довгу прогулянку. Це може свідчити про зміну ваших почуттів.

Ви обираєте мовчати. Сперечатися ніхто не любить, але у стосунках це інколи виникає і від з'ясування стосунків чи своє позиції нікуди не дінешся. Вираження своїх емоцій, думки і пошук спільного компромісу – здоровий вихід із ситуації. Але якщо вона закінчується мовчанням і презирством – це ще один фактор, щоб зробити певні висновки.

Ви відчуваєте невпевненість з партнером. Якщо ви ставите собі питання: чи не розлюбили партнера, спробуйте описати ваше майбутнє. Використовуйте щоденник і записи для кращого аналізу. Відмова від майбутнього – ознака згаслих почуттів.

Ви прагнете когось або чогось ще. Тут мовиться про те, що одного моменту ви підсвідомо можете почати шукати заміну своєму партнеру. Думка чи бажання побути з іншою людиною – ознака того, що ви більше не повністю віддані.

Ви надмірно себе захищаєте. Захищатися означає перекладати провину на свого партнера в кожній ситуації у відповідь на відчуття критики чи звинувачень. Коли ви захищаєтесь, то ваша друга половинка не може висловити свої образи та ефективно спілкуватися з вами. Якщо ви помітили, що в більшості розмов зі своїм партнером займаєте захисну позицію, можливо, вам не вистачає любові, необхідної для підтримки стосунків.

Ви постійно критикуєте свого партнера. Ніхто не любить критики, особливо близької людини. Утім, натякнути на певні моменти можна шанобливо і по-доброму. Але якщо це сповнено агресії – може теж свідчити про втрату почуттів.