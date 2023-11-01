Одну єдину так і не знайшов: з ким зустрічався та в кого закохувався Меттью Перрі
У любовному списку Меттью Перрі є десятки голлівудських зірок. Що пов'язує відомого актора з Дженніфер Еністон, Джулією Робертс, Камерон Діаз та Гвінет Петлроу – читайте у нашому матеріалі.
Меттью Перрі помер у віці 54 років. Видання Daily Mail з посиланням на інсайдерів писало, що Перрі мріяв мати сім'ю і навіть був готовий одружитися з жінкою, у якої вже є діти. Таке бажання актора було пов'язане з тим, що у нього самого був вітчим, якого він дуже любив, – журналіст Кіт Моррісон.
У житті Перрі було багато жінок, однак жодна так і не стала дружиною.
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Дженніфер Еністон
Перрі познайомився з колегою по цеху Дженніфер Еністон ще до серіалу "Друзі". Акторка одразу дуже сподобалася холостяку.
Я був захоплений нею (а як інакше?), вона мені сподобалась, і я відчув, що вона теж була заінтригована. Можливо, між нами щось буде?
– писав Перрі у своїх мемуарах "Друзі, коханки і велика халепа".
Однак, коли у 1994 році почалися зйомки серіалу "Друзі", стало зрозуміло, що почуття Перрі не взаємні. Еністон не погодилася піти на побачення з ним. Від цього почуття актора стали ще сильнішими, і його симпатія зберігалася аж до 1998 році. Тоді Дженніфер Еністон почала зустрічатися з Бредом Піттом, а Перрі нарешті зрозумів, що шансів з цією красунею у нього немає.
Меттью Перрі та Дженніфер Еністон у 1995 році / Фото Getty Images
Гвінет Петлроу
Про роман Меттью Перрі та Гвінет Петлроу взагалі стало відомо лише після смерті зірки серіалу "Друзі". Акторка у своєму інстаграмі поділилася спогадами про чарівне літо 1993 року. Вони познайомилися на театральному фестивалі і все літо провели разом, граючи у п'єсах.
Він був такий кумедний, такий милий і з ним було дуже весело. Ми їздили купатися в струмках, пили пиво в барі місцевого коледжу, цілувалися в полі з високою травою. Це було чарівне літо,
– пригадала знаменитість.
Згодом у Перрі почалися зйомки у серіалі "Друзі", то ж літній роман завершився. Однак Петлроу завжди була рада бачити його на якихось подіях.
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Камерон Діаз
Між красунею Камерон Діас та Перрі була симпатія. Якось вони разом пішли на побачення, однак у роман це не переросло. Все тому, що акторка у той час не бажала серйозних стосунків. При цьому актори завжди з теплотою згадують цей вечір.
Джулія Робертс
Іскра між Джулією Робертс та Меттью Перрі виникла, коли акторку запросили знятися в епізоді серіалу "Друзі". На той час Робертс вже прославилася завдяки фільму "Красуня", а на роль в "Друзях" погодилася лише тому, що її персонаж був пов'язаний з Чендлером Бінгом.
Зірковий роман тривав не довго – 3 місяці. Однак він був дуже романтичним – Меттью неодноразово надсилав Джулії червоні троянди. У своїх мемуарах Перрі зізнався, що був дуже закоханий у колегу й страшенно боявся, що вона його покине. То ж, аби не мучитися у цих тривожних думках, він вирішив порвати з Робертс першим.
Меттью Перрі і Джулія Робертс зустрічалися 3 місяці / Скриншот з відео
Ясмін Бліт
Фанати серіалу "Друзі" пам'ятають любов Джої та Чендлера до шоу "Рятувальники Малібу". Найбільше хлопці любили дивитися, як розкішні дівчата бігають по пляжу в купальниках. На відмінно від Чендлера Перрі виявився спритнішим – він почав зустрічатися з акторкою цього шоу Ясмін Бліт.
До речі, стосунки між Перрі та "рятувальницею" Бліт закрутилися одразу після розриву актора з Джулією Робертс, а тривали не довго.
Нів Кемпбелл
Наступною дівчиною Перрі була Нів Кемпбелл, з якою він знімався у фільмі "Троє в танго" у 1998 році. Однак ще до прем'єри пара завершила свої стосунки.
З ким ще зустрічався Перрі
- У 2002 – 2003 роках Перрі перебував у стосунках з зіркою серіалу "Сміливі та красиві" Мейв Квінлан.
- У 2003 році були чутки про роман знаменитості з акторкою серіалу "Клініка" Хізер Грем.
- У тому ж році в Перрі був короткий роман на знімальному майданчику з Лорен Грем.
- Перрі 2 роки зустрічався з молодшою від нього на 14-років Рейчел Данн.
Рейчел Данн була молодшою від Перрі на 14 років / Фото Picture Perfect/Shutterstock
Зауважимо, Рейчел Данн – професійна волейболістка. Після стосунків з нею Перрі переосмислив своє ставлення до відносин.
Після появи Рейчел у моєму житті я дізнався, що можу бути дуже відданим, а не егоїстичним хлопцем, який просто хоче потусуватися з друзями. Я хочу проводити час зі своєю дівчиною і дослідити, що означає мати набагато ближчі стосунки, ніж ті, які в мене були раніше,
– розповідав Перрі.
Ліззі Каплан
Стосунки з зіркою фільмів "Ілюзія обману" та "Погані дівчата" – Ліззі Каплан – у Перрі тривали 6 років. Знаменитості робили все, аби приховати свій роман. Про те, що вони розійшлися стало відомо у 2013 році.
Актор перебував у стосунках з Ліззі Каплан 6 років / Фото Picture Perfect/Shutterstock
Моллі Гурвіц
Найдальше у стосунках Перрі просунувся з літературною менеджеркою Моллі Гурвіц. Вони познайомилися у 2018 році, а вже через 2 роки актор освідчився коханій. Однак стати сім'єю їм не судилося – через 7 місяців Перрі повідомив про завершення їхніх стосунків.
"Іноді щось просто не виходить, і це один з таких випадків. Я бажаю Моллі найкращого", – говорив актор.
Однак вже після смерті Меттью, Гурвіц зізналася, що з ним було досить складно, але вона все одно його любила.
Хоча я любила його більше, ніж могла собі уявити, він був складним і завдавав такого болю, якого я ніколи не знала. Ніхто в моєму дорослому житті не мав більшого впливу на мене, ніж Метью Ленгфорд Перрі. Я безмежно вдячна йому за це, за все, чого я навчився з наших стосунків,
– написала колишня наречена Перрі.
Перрі був заручений з Моллі Гурвіц / Фото uptomyknees/YouTube
Чому Меттью Перрі так і не одружився
Минулого року Меттью Перрі розповідав у інтерв'ю, що мріє про сім'ю та дітей. Однак з 1997 року актор боровся з наркотичною залежністю, яка виникла у нього після прийому знеболювальних. За своє життя він багато разів потрапляв в реабілітаційні центри, відвідував збори анонімних алкоголіків та переніс 14 операцій. Можливо, саме складна боротьба з залежностями завадила Перрі зосередитися на особистому житті.