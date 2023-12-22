Для психологічного добробуту краще не показувати особисте життя у соціальних мережах. Ось 5 причин, щоб ви переконалися у цьому.

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У соцмережах "друзі" – не друзі

"Друзі" у соціальних мережах не є вашими справжніми друзями. Ба більше, деякі з них можуть вас таємно ненавидіти або заздрити вам. Коли ви ділитеся подробицями особистого життя у соцмережах, то мусите розуміти, що це побачать абсолютно чужі для вас люди. Це точно те, що їм потрібно знати?

Ви нікому не будете винні пояснень

Якщо ви демонструєте своє життя в мережі, розповідаєте про ваші рішення і т.д., то мусите розуміти, що до вас можуть почати доколупуватися. Або ж якщо ви розійдетеся з коханою людиною, яку активно показували у соцмережах, то потім у людей будуть питання про те, куди вона зникла. Вам доведеться пояснювати.

Ви будете мати спокій

Постійне розкриття подробиць вашого особистого життя може призвести до підвищеного рівня стресу та тривоги. Встановлення особистих кордонів і обмеження обміну інформацією можуть значно сприяти психічному добробуту. Створюючи психологічний бар'єр між своїм особистим життям і зовнішнім контролем, ви розвиваєте відчуття контролю та спокою.



Особисте має залишатися особистим / Фото Ketut Subiyanto, Pexels

Безпечніше зберігати особисте життя в таємниці

Інформацією про ваше особисте життя можуть скористатися шахраї. Повірте, у них є багато різних сценаріїв для викрадення особистих даних, кіберзалякування тощо. Чим менше інформації про вас – тим більше ви захищені.

Ваші стосунки будуть кращими

Надмірне висвітлення особистого життя може вплинути на глибину ваших стосунків, а також на довіру та відвертість. Краще, коли якісь важливі чи особливі речі залишаються виключно між вами.