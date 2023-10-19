Ніколи не припускайтеся цих помилок: 5 неочевидних речей під час підготовки до весілля

Деякі пари дуже ретельно й заздалегідь планують весільне святкування і щиро бажають, аби воно пройшло ідеально. Утім, навіть продумавши все до дрібниць, інколи трапляються непередбачувані речі.

Саманта Гілкріст – організаторка весіль з 15-річним стажем називає 5 неочевидних пунктів, на які варто звернути увагу під час підготовки. Тоді ваше свято пройде так, як ви точно його уявляли.

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Гості

За 15 років організації весільних святкувань Саманта відзначає, що одну з ключових ролей відіграють гості. Інколи дехто з них не є дуже прихильними до молодять і можуть досить скептично ставитися до усього, що трапиться їм в око. Тому експертка радить запрошувати у цей день тих, хто справді щиро зможе розділили вашу радість і від душі привітати.

Якщо у гостей є маленькі діти, подбайте заздалегідь про ігровий майданчик і за можливості аніматора для малечі. Так і їм буде цікаво, і батькам не доведеться хвилюватися та увесь час відволікатися.

Напої

Звісно, напої – один з головних елементів у святкових частуваннях. Спершу Саманта радить викреслити зі списку червоне вино. Це для того, аби у будь-яких непередбачуваних ситуаціях не отримати червону пляму на сукні чи костюмі.

Інший важливий аспект – безалкогольні напої. Як показує її практика останніх років, чверть дорослих гостей на святі не вживають алкоголь протягом дня. Тому круті, неординарні безалкогольні альтернативи стануть великим сюрпризом для гостей.

Їжа

Зазвичай основне частування розпочинається ближче до вечора. А протягом усього дня гості та й самі молодята майже нічого не їдять. Тому організаторка весіль радить нагодувати гостей. Це можуть бути невеличкі аперитиви у місцях, де проходитиме сама церемонія. Або спеціально організований кейтеринг. У такому разі запасу енергії та сил вистачить на удвічі довше святкування.

Стиль

Зазвичай молодята обирають певний стиль весілля. Дрес-кодом уже не здивуєш запрошених гостей. Але про нього варто заздалегідь нагадати й команді, яка буде обслуговувати святкування. Офіціанти, ведуча, фотограф – вони мають візуально "вписуватися" у ваше свято.

Подарунки

Звісно, на весіллях прийнято дарувати подарунки. І гості роблять це на власний розсуд чи виходячи з досвіду, чи непотрібних речей вдома (жарт). Аби отримати те, що насправді вам потрібно – не соромтеся скласти лист бажань. Напишіть список і поділіться ним із запрошеними гостями.

Звісно, всі ці речі – не інструкція до прямої дії, а лише поради. Обирайте найбільш відповідну до вашого святкування.