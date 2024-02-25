Ользі Фреймут – 42 роки: з ким крутила романи богиня етикету

Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка зникла з телеекранів і виїхала за кордон, 25 лютого святкує свій 42 день народження. З цієї нагоди ми вирішили пригадати про всі відомі романи журналістки.

У житті Фреймут було чимало чоловіків. Зараз вона одружена й виховує трьох прекрасних дітей. Більше про особисте життя телеведучої – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Перше кохання Фреймут перетворила на мем

У ранковому шоу "Підйом", яке телеведуча разом з Олександром Педаном та Сергієм Притулою, вела на початку своєї кар'єри, вона розповіла про своє перше шкільне кохання. Володимир Кравець, за словами жінки, зробив фатальну помилку – зрадив їй з однокласницею. То ж цю історію нещасливого дитячого кохання Фреймут перетворила у постійний жарт в ефірі програми.

Краще б він цього не робив, бо в силу своєї професії я йому вже помстилася, згадуючи про його сімейні історії у своїх інтерв'ю,

– говорила Фреймут.

"Чоловік періоду мого рагульства"

Першим важливим чоловіком у житті Фреймут став британець Ніл Мітчелл. Старший на 20 років іноземець підкорив серце української студентки своїм елегантним залицянням. Пара почала разом жити, а невдовзі Ольга завагітніла. Однак щастя закоханих тривало недовго. Жінка зрозуміла, що у її коханого зовсім інший менталітет і їм важко разом, то ж вагітна донькою Фреймут повернулася в Україну.

Про своє рішення жінка абсолютно не шкодувала. Ба більше, вона називала Ніла чоловіком "періоду свого рагульства". Телеведучій навіть соромно, що вона перебувала у стосунках з ним.

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Він не мого менталітету, страшенно ревнував, мені з ним було нудно. Він був агресивний, неприємний, він мені став нецікавий. Я зрозуміла, що моїй дитині такий батько не потрібен,

– розповідала Ольга.

Та все ж Фреймут вдячна Нілу за прекрасну доньку Злату. До речі, дівчина не спілкується з рідним батьком.

Вагітній Фреймут освідчився інший чоловік

Повернувшись в Україну, в Ольги виникли стосунки з продюсером "5 каналу" Олександром Ракоїдом. Чоловік довго не думав і освідчився вагітній жінці. Ольга пропозицію нового залицяльника прийняла. Пара перебувала лише у церковному шлюбі, а офіційно вони не одружувалися.

"Мені стало цікаво, до чого це дійде. І ось ми одружилися. У нього дуже гарна сім'я. Він із родини телевізійників, його батько – відомий оператор. Але на дружбі шлюбу не побудуєш. Думаю, ні я його не любила, ні він мене", – зізналася Фреймут.

То ж їхнє сімейне життя завершилося через 3 роки.

Службовий роман переріс у міцну сім'ю

Під час роботи на "Новому каналі" Фреймут познайомилася з продюсером та гендиректором Володимиром Локотком. Парі приписували службовий роман, але Ольга запевняє, що у них були лише дружні та робочі стосунки. Вже коли телеведуча перейшла на "1+1", то зрозуміла, що сумує за Володимиром. Саме вона першою розібралася у своїх почуттях і проявила ініціативу.

У 2016 році телеведуча народила Локотку сина Валерія, а у 2017 році – доньку Євдокію. Після народження другої спільної дитини закохані одразу ж одружилися.

До речі, усі деталі про роман з Володимиром Ольга розповіла у інтерв'ю вже згодом, адже перші 2 роки стосунків вона приховувала його ім'я.

Фреймут не хотіла говорити про свої стосунки, бо вважає, що щастя любить тишу. Та якось вона зізналася, що Володимир – зовсім не романтичний, і спершу вона на це ображалася. Однак жінка любить інші риси характеру свого чоловіка і вважає їх важливішими.

Саме у шлюбі з Локотком Фреймут перестала бути "сильною жінкою". Їй подобається те, як чоловік про неї дбає. Через повномасштабну війну в Україні подружжя змушене жити окремо. Володимир залишився у Києві, а Ольга разом з дітьми переїхала до родичів у Велику Британію.