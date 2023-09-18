22 роки разом: Оля Цибульська зізналася, у чому секрет її стосунків з чоловіком

Співачка Оля Цибульська навесні відсвяткувала 22 роки з дня першого побачення з чоловіком. За цей час пара пережила чимало випробувань, однак залишається однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі.

Особисте життя артистка завжди тримала якомога далі від сторонніх очей. Лише влітку минулого року вперше показала свого коханого Сергія. В інтерв'ю 24 Каналу виконавиця зізналася, у чому секрет довгого шлюбу.

Повне інтерв'ю тут Про особисте, музику та війну: щире інтерв'ю з Олею Цибульською

Який секрет шлюбу Олі Цибульської

Тривалий час співачка залишала особисте життя поза публічним простором. Зізнається, що після розсекречення коханого ще більше хочеться залишати особисте при собі. Нагадаємо, що Оля заміжня за підприємцем Сергієм Грисюком. Пара виховує сина Нестора.

Секрет міцної сім'ї треба тримати в секреті. Я думаю, що його нема, бо кожна пара – то окрема історія. Можна довго бовтати язиком, як батюшка кадилом, але краще вас у ваших стосунках не розбереться ніхто,

– наголосила Оля.

Раніше Цибульська не говорила про особисте, бо не хотіла робити з цього шоу. А розповіла про шлюб, щоб більше не мати секретів від аудиторії. Однак навіть після оприлюднення стосунків, Сергій не часто з'являється з коханою на публіці. Сімейне життя артистка вміло відділяє від кар'єри.