Личную жизнь артистка всегда держала как можно дальше от посторонних глаз. Лишь летом прошлого года впервые показала своего любимого Сергея. В интервью 24 Каналу исполнительница призналась, в чем секрет долгого брака.

Полное интервью здесь О личном, музыке и войне: искреннее интервью с Олей Цыбульской

Какой секрет брака Оли Цыбульской

Долгое время певица покидала личную жизнь вне публичного пространства. Признается, что после рассекречивания любимого еще больше охотно оставлять личное при себе. Напомним, что Оля замужем за предпринимателем Сергеем Грисюком. Пара воспитывает сына Нестора.

Секрет крепкой семьи нужно держать в секрете. Я думаю, что его нет, потому что каждая пара – это отдельная история. Можно долго болтать языком, как батюшка кадилом, но лучше вас в ваших отношениях не разберется никто,

– подчеркнула Оля.

Ранее Цыбульская не говорила о личном, потому что не хотела делать из этого шоу. А рассказала о браке, чтобы больше не было секретов от аудитории. Однако даже после обнародования отношений Сергей не часто появляется с любимой на публике. Семейную жизнь артистка умело отделяет от карьеры.