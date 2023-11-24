"Я вже 10 років його тягну": Оля Полякова уперше розповіла, чим насправді займається її чоловік
Джерело:Слава Дьомін
Співачка Оля Полякова завжди відкрито ділиться особистою сторінкою свого життя. Звісно, не оминає тему стосунків зі своїм чоловіком Вадимом. Інколи це провокує певні чутки, але артистка упевнено ставить крапку в них.
В інтерв'ю Славі Дьоміну зірка розповіла, чим насправді займається її чоловік і хто у їхній парі дійсно має комерційний потенціал.
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Оля Полякова ніколи не приховувала: на початку творчої кар'єри її активно підтримував чоловік. Мовиться безпосередньо про фінанси. Але згодом Вадим поступово припинив займатися бізнесом.
"Він не за раз збіднів. Спочатку в нього закінчився його бізнес і ми багато років витрачали гроші, які він на ньому заробив", – пояснила вона.
Згодом поповнення сімейного бюджету лягло на плечі Олі і у своїх інтерв'ю вона відверто зізнавалася, що їй подобалося працювати. Тому ось уже який час вона іронічно розповідала, що утримує свого чоловіка.
Я вже 10 років його тягну. Він з мене тягне бабло. Я кажу: "Вадік, ну як ти міг так влаштуватися". Молода, красива, ще й тобі гроші дає. А він каже: "Мабуть, в тому житті я зробив щось прекрасне",
– жартує зірка.
Але насправді Вадим таки має свій бізнес. Оля відверто зізналася, що чоловік разом зі своїм партнером наразі керує компанією, яка виробляє техніку для прибирання. І саме він у їхній родині має "комерційну жилку", а Полякова – просто займається своїм ремеслом.
А що я вмію крім того, як співати? Але ні, було декілька разів в молодості, треба повернутися до "муток",
– знову віджартувала співачка.
А усім хейтерам, які щось додумують щодо її стосунків з чоловіком порадила займатися своїм життям.
"Якби я слухала, що мені говорять люди, як вони мені підрізали крила і що вони про мене говорили, я б нічого не досягла. Живіть своїм життям, слухайтеся своїх бажань і своїх мрій. Йдіть своєю дорогою, ні на кого не дивіться і нікого не слухайте. Бо серед людей завжди хтось буде незадоволений", – відзначила вона.