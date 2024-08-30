"Дама з коровою" та "картопляний султанат": що відомо про жінок диктатора Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 30 серпня святкує День народження. Диктатор ретельно приховує особисте життя. Водночас ЗМІ називають імена численних фавориток Лукашенка.

Офіційно Лукашенко був одружений лише раз. Love 24 розповідає, що відомо про особисте життя білоруського диктатора.

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Важливо зауважити, що, за даними ЗМІ, Лукашенко – тиран і вдома. Диктатора неодноразово звинувачували у моральному та фізичному насиллі щодо своїх обраниць.

Хто стала єдиною дружиною Лукашенка

Зі своєю майбутньою дружиною Галиною Желнерович Лукашенко познайомився ще у школі. Згодом вони разом вирушили до Могильова, де навчалися в місцевому інституті на історичному факультеті. Відомо, що освідчився диктатор 1975 року під час романтичної прогулянки. Галина відповіла так. Того ж року вони одружилися. У подружжя народилися двоє синів: Віктор та Дмитро.



Весілля Лукашенка та Желнерович / Фото з росЗМІ

Цікавл, що Галина ніколи не супроводжувала Лукашенка під час офіційних заходів або міжнародних візитів. Лише один раз жінка з'їздила з ним до Ізраїлю.

Минули десятиліття, а новин про офіційне розлучення Лукашенка досі не було. Хоча вони з Галиною давно не живуть разом. Дружина диктатора мешкає у селі. Подейкують, що її будинок Лукашенко наказав обгородити високим парканом. Все тому, що одного разу Галину сфотографували з коровою. Відтоді її почали називати "дама з коровою". Лукашенка це страшенно розлютило. Кажуть, що він наказав забрати свійську тварину.



Галина з коровою / Фото росЗМІ

"Картопляний султанат" Лукашенка

Після неофіційного розлучення Лукашенко мав низку зв'язків з різними жінками. ЗМІ зауважують, що, вочевидь, це не завжди було добровільно: диктатор міг використовувати залякування та погрози.

Доволі гучним був роман Лукашенка з лікаркою Іриною Абельскою. Вона народила диктатору сина Миколу.



Ірина Абельська / Фото росЗМІ

Журналісти розповідали, що жінка страждала від домашнього насилля: Лукашенко її бив.

Далі Лукашенко перебував у стосунках з Іриною Дорофєєвою – зіркою "Театру пісні". Вона супроводжувала диктатора у відпустці в Сочі.

Згодом диктатора помітили у компанії 18-річної Марти Голубєвої.



Лукашенко у компанії Марти Голубєвої / РосЗМІ

Окрім того, фаворитками Лукашенка називали Аліну Роскач, Дарину Шманай та Марію Василевич.