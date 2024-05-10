Заяву про шлюб у Дії подала колосальна кількість пар: яке місто лідирує у рейтингу

Повномасштабна війна не зламала дух українців. Вони продовжують закохуватися та створювати сім'ї. Заяву про шлюб на порталі Дія станом на травень 2024 подали вже понад 25 тисяч пар.

У Мін'юсті закликали українців розпоряджатися своїм часом ефективно. Не варто витрачати свій час на черги в установах аби зробити те, що можна з легкістю зробити у застосунку. Зокрема, мовиться про подання заяви про одруження.

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Станом на травень 2024 року заяву про шлюб на порталі Дія подали вже 25 тисяч пар з різних куточків України. Найбільше щасливих наречених – з української столиці. Окрім того, у лідерки вийшли дві області.

Як відбувається весілля

Наразі про повну весільну церемонію у Дії ще не мовиться. Онлайн наречені обирають місце, дату та формат свого свята. А вже в офлайні – у відділі ДРАЦС – закохані проходять реєстрацію шлюбу.

Серед пар 53% заяв подають жінки. Майже порівну закохані обирають повний обряд реєстрації та одруження без урочистостей. Найбільше заяв про шлюб – у місті Києві, Львівській та Одеській областях,

– мовиться у повідомленні.

У Мін'юсті анонсували, що вже невдовзі послуга буде доступна повністю онлайн. Українців закликали стежити за оновленнями, аби не пропустити запуск реєстрації шлюбу в онлайн-форматі.