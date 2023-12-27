З пожежним автомобілем: одеський рятувальник влаштував коханій особливе освідчення
Джерело:ДСНС в Одеській області
Одеський рятувальник Григорій подарував своїй коханій особливе освідчення. Хлопець приїхав до неї під під'їзд на пожежному автомобілі.
У ДСНС Одеської області поділилися зворушливою історією кохання. Воно перемогло навіть війну.
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Війна не зламає у нас бажання жити, кохати, створювати сім'ї, бо коли ж як не зараз цінувати кожну щасливу мить та кожне світле почуття,
– мовиться у повідомленні.
Рятувальник Григорій влаштував особливе освідчення
Герой-рятувальник Григорій вирішив влаштувати для коханої особливе освідчення. До її під'їзду він приїхав на пожежному автомобілі з розкішним букетом квітів. Коли дівчина побачила коханого, спершу здивувалася та розхвилювалася, а тоді сказала йому заповітне "так".
Фото з освідчення – просто казкові.
Дівчина сказала особливе "так" / ДСНС України
Каблучка, яку Григорій подарував коханій / ДСНС України
Щасливий момент потрапив на фото / ДСНС України
Українців приємно вразило освідчення. Вони залишили закоханим чимало приємних коментарів.Редакція 24 Каналу вітає Григорія та його кохану з заручинами. Щастя під мирним небом!
Воїн ЗСУ освідчився коханій у дитсадку, де вона працює
У грудні 2023 року Україну зворушило освідчення воїна Андрія його коханій Вікторії. Це сталося у дитсадку, де працює дівчина на очах у десятків дітей. Радісна подія сталася у День ЗСУ та День Святого Миколая. Відео заручин "підірвало" мережу.