Софі Тернер крутить новий роман: експертка пояснила, коли варто починати стосунки після розриву

У вересні цього року зірка "Гри престолів" Софі Тернер приголомшила фанатів звісткою про розлучення з чоловіком Джо Джонасом. А вже за місяць її побачили в обіймах іншого чоловіка.

Експертка зі стосунків пояснює, коли варто розпочинати нову історію кохання. Її відповідь вражає.

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Коли починати нові стосунки

Софі Тернер та Джо Джонас були у шлюбі 4 роки. Попри те, що свій розрив вони назвали "дружнім", між парою виникли суперечки через дітей. Софі звинуватила Джо у їх викраденні і вивезенні без її згоди до Нью-Йорка.

На фоні усіх цих подій не менш яскравою новиною став новий ймовірний роман жінки. Її помітили за поцілунком з багатієм Перегріном Пірсоном. Його називають спадкоємцем 4-го віконта Каудрея і найбажанішим холостяком Великої Британії. Відомо, що у вересні він розлучився з хрещеницею короля Чарльза III.

Перегріна та Софі побачили на вокзалі Гар-дю-Нор. За розповіддю очевидців, вони довго розмовляли, сміялися, а потім чоловік зняв капелюх і поцілував жінку. Але ніхто із героїв досі цю історію особисто не прокоментував.

Експертка зі стосунків Хоуп Флінн проаналізувала історію знаменитості і останні ймовірні зміни в її особистому житті. Вона зазначила, що немає чітких часових рамок для того, щоб розпочати нові стосунки.

Основний фактор, що вам варто розпочати нові стосунки після розриву, – ваша готовність рухатися далі,

– зазначила вона.

Але перед цим варто дати собі час на умовне горювання за колишніми стосунками. Наскільки довгим він буде залежить від різних факторів: скільки тривали попередні стосунки, чи були партнери достатньо близькими, хто був ініціатором розриву.

Початок нових стосунків – трепетний момент. Почуватися в цей час більш захищено можна з презервативами Durex® . Вже понад 90 років бренд покращує якість та створює нові продукти, серед яких ви знайдете ті, що підходять саме вам та вашому партнеру.Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Extra Safe (максимальна надійність), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Також можна певний час зосередитися винятково на собі. Зрозуміти ким ви є насправді, відкрити нові грані. Це зміцнить упевненість і самооцінку.

Проаналізуйте помилки попередніх відносин. Вчіться на своєму досвіді і вдосконалюйтеся у стосунках з іншими.

А, власне, перед початком нової історії варто поставити собі питання: що ви хочете отримати від цих стосунків, чи це здорові відчуття і чи не є це швидкою заміною попереднім стосункам.

"Важливо, щоб і ваша голова, і серце одночасно приймали рішення рухатися далі", – іронічно додала експертка.