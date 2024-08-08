Хао та Сюань одружилися у 2014 році. У подружжя народилося двоє дітей. Здавалося б, все складається добре. Однак Сюань раптом почала висувати претензії до Хао. Принаймні, за тією версією, яку озвучив чоловік.

Зверніть увагу Один похід в туалет все зіпсував: як ідеальне побачення перетворилося на катастрофу

Поступово подружнє життя звелося до грошей

За словами Хао, Сюань перестала хотіти займатися з ним сексом. Спершу все звелося до разу в місяць, а згодом взагалі зникло. Тим часом Сюань почала обговорювати це з родичами Хао. Вона повідомила, що він – "надто товстий" і "некомпетентний".



Інтимне життя Хао й Сюань звелося до нуля / Unsplash

Однак Хао продовжував наполягати на поновленні інтимного життя. Тоді Сюань запровадила податок на секс. Щоразу, коли Хао хотів кохатися або навіть просто поговорити, він мав платити по 15 доларів. Для чоловіка це виявилося переломним моментом. Він зрозумів, що не бажає зберігати такі стосунки й подав на розлучення.

Суддя задовільнив позов Хао. Сюань намагалася подати апеляцію, однак програла.