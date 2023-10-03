Взагалі несумісні: цим 2 знакам зодіаку категорично не можна бути разом
Серед знаків зодіаку є ті, хто взагалі несумісний. Цим людям категорично не можна бути разом.
Так, Лев і Скорпіон – одне з найгірших поєднань. Представникам цих двох знаків взагалі не рекомендують бути разом, передає 24 Канал.
До слова Найгірша пара: 3 знаки зодіаку, які взагалі несумісні зі Стрільцями
Несумісні знаки зодіаку
Лев і Скорпіон – два знаки несумісних стихій – води і вогню. На перший погляд, у цих людей багато спільних рис, втім, хороші і міцні стосунки у них не виходять.
Цікаво, що обоє бажають успіху та влади, однак, мають різний підхід для досягнення цих цілей. До речі, у них може постійно виникати нездорова конкуренція.
Також самовпевнені Леви завжди хочуть бути в центрі уваги. Втім, Скорпіони не готові залишатися в тіні.
Суперечки між ними до добра не доведуть. Жоден не готовий поступатися та наполягає на своїй точці зору.