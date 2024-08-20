"Її подруга стежила за нами наче секретний агент": реальні історії про найгірші побачення

Перше побачення не завжди є вдалим. Іноді романтичні зустрічі з незнайомцями можуть виявитися дуже дивними.

Коли ви йдете на побачення з незнайомою людиною, то ніколи не можете знати, як воно завершиться. Користувачі мережі поділилися історіями про найгірші побачення у їхньому житті. Деякі з них – огидні.

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Від огидних до шахрайських: історії про перші побачення

1. "Одного разу чоловік прямо сказав мені після того, як я замовила свій перший напій, що він не заплатить за мої напої, якщо я не пересплю з ним після цього. Я не пила жодного напою та одразу пішла у вбиральню. Мені довелося пройти повз нього на виході, тож я підійшла і сказала, що йду".

2. "Ми ще не добралися до ресторану, як він зачинив усі вікна в авто, а потім пукнув так, що я такого ще не чула. Я вибігла з машини на червоне світло і зателефонувала сестрі, щоб вона забрала мене".

3. "На побаченні з дівчиною я купив нам морозиво тако. Цілу дорогу дівчина розповідала мені про свого колишнього, це був наче звіт. Та найгірше сталося дорогою додому. Морозиво було чудове, але я не знав, що у мене непереносимість лактози. У потягу мене почало страшенно нудити й крутило в животі. Я просто зіскочив з потяга і побіг на вокзал. Я біг сходами й відчував, як з мене тече. У туалеті мені довелося викинути білизну. Дівчина не розуміла, чому я втік. Коли я написав їй, що мені терміново було потрібно в туалет, вона не повірила".

4. "Ми познайомилися в додатку для знайомств. Він приїхав по мене та відвіз у хороший заклад на суші. Вечеря пройшла добре, але він був дуже знервований і постійно потів. Коли він відвозив мене додому, то кілька разів запитав, чи може піднятися до мене. Вже біля мого будинку він почав кричати: "Я люблю тебе, будь ласка, впусти мене!". Я ввічливо, але швидко зайшла усередину та негайно заблокувала його".

5. "Мені одразу здалося дивним те, що вона сказала, що не має грошей, а потім замовила найдорожче пиво в закладі. На півдорозі додому після побачення дівчина зізналася, що живе у свого колишнього бойфренда, але між ними, мовляв, нічого немає".

6. "Дорогою на побаченні жінка запитала мене, чи я релігійний. Потім вона запитала мене, чи хочу я подумати про навернення, і я відповів, що ні. Решту побачення я провів, намагаючись пояснити, чому мені не потрібна релігія у житті. Вона сприйняла все, що я сказав, як "знак". Знак чого? Нарешті я спробував знайти хороший привід, щоб закінчити побачення, і найкраще, що я міг придумати, було: "Мені потрібно піти в магазин". Потім вона пішла за мною до продуктового магазину".

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7. "Ми зустрілися в ресторані, а вона привела з собою подругу, яка сиділа і спостерігала за нами з іншого столика. Весь час я намагався поговорити з цією жінкою, але її подруга дивилася на нас так, наче була агентом секретної служби, яка охороняла президента. Коли ми поїли та оплатили рахунок, я просто потиснув їй руку та подякував. Я підійшов до виходу і сказав "до побачення" її подрузі. Згодом я отримав повідомлення від жінки з вибаченнями і запитанням, чи можемо ми зустрітися ще раз".

8. "Це було побачення наосліп через друга друга. Хлопець не припиняв говорити. Він не поставив мені жодного запитання. Я просто сиділа і подумки співала свої улюблені пісні в голові, поки нам не принесли рахунок".



Жахливі перші побачення / Фото Karolina Kaboompics, Pexels

9. "На другому побаченні ми пішли в спортбар (її пропозиція), і все було добре. Вона сказала, що побачила в барі кількох знайомих, то ж зараз повернеться. Нам принесли їжу, а дівчини все не було. Ну, я дивився гру, тому не звернув уваги на час. Згодом я зрозумів, що минуло 45 хвилин, бо їжа остигла. Я заплатив рахунок і вирішив піти. Дівчина зі мною так і не зв'язалася".

10. "Я познайомився з цією дівчиною у Tinder і вона була дуже кокетлива і товариська. Однак в реальності вона виявилася зовсім іншою. Вона постійно говорила телефоном, а коли я намагався зав'язати з нею розмову, то нічого не виходило. Дівчина замовила найдорожчі страви з меню і продовжувала мене ігнорувати. Потім я побачив, що у її телефоні відкритий Tinder, і вона паралельно переписується з іншими чоловіками. Я не хотів, щоб зі мною так поводилися. Я сказав, що йду в туалет, а сам розрахувався лише за свою страву і напій і пішов геть.

Через 15 хвилин мені прийшло повідомлення від неї, в якому вона запитувала, куди я подівся, і казала, що не має при собі сумочки тощо. Я заблокував її".

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11. "Я була у парку на побаченні з хлопцем, якого вперше побачила. Усе було добре, аж поки він раптово не зупинив мене і не сказав: "Я зараз покакаю у штани". Ми пішли у вбиральню Starbucks, де він провів 20 хвилин, а після того надіслав мені фото, як він сидить на унітазі. На фото було видно і його обличчя, і геніталії. Я подзвонила татові, щоб він відвіз мене додому".

Насправді від жахливого першого побачення не застрахований ніхто. То ж ми просто сподіваємося, що вас такий досвід омине.