"Це найгірше освідчення": наречена не може змиритися з жахливою пропозицією коханого

Кожна дівчина мріє про ідеальне освідчення, і в кожної власне розуміння цієї ідеальності. Однак одна наречена вже понад рік не може змиритися з тим, у який спосіб їй освідчився коханий.

Жінка розповіла, що перебуває у стосунках зі своїм партнером вже 8 років. За цей час вона неодноразово говорила про те, що очікує на освідчення.

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Що не так зробив чоловік

Наречена розповіла, що не почула великої промови на тему "Чому я тебе кохаю", він не став на одне коліно і навіть не запитав, чи вона за нього вийде. Усе було значно, значно банальніше. Це при тому, що свої стосунки дівчина описала як "чудові та стабільні".

Пара пішла у похід, і дівчина постійно думала, що чоловік їй от-от освідчиться. Однак настав останній день походу, а пропозиції так і не було. Наречена зізналася, що проплакала через це цілу годину. Вона не розуміла, чому коханий не освідчився їй в одній з десятка мальовничих локацій, які вони проходили.

Коли ми привезли байдарки після риболовлі, він підійшов до вантажівки, повернувся і вручив мені коробку з каблучкою зі словами: "Це має тебе порадувати",

– розповіла дівчина.

Попри таку неромантичну пропозицію, жінка погодилася одружитися. Наступного року вона забронювала той самий кемпінг на тому самому озері на ті ж вихідні, коли й була річниця заручин. Наречена кілька разів натякнула коханому, що він може компенсувати невдале освідчення. Однак той вирішив не зважати на слова дівчини.

Зараз пара планує весілля, однак дівчина ніяк не може змиритися з таким освідченням. Красиві освідчення друзів доводять наречену до сліз.

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"Я не відчуваю нічого, крім розчарування, що ніколи не відчую того жесту кохання, про який мріяла усе своє життя", – зізналася дівчина.

При кожній конфліктній ситуації вона в глибині душі згадує про невдале освідчення й відчуває себе непотрібною. Нареченій навіть неприємно дивитися на красиву каблучку, адже та нагадує лише про найжахливішу пропозицію. Це сильне почуття затьмарює кохання до нареченого, хоча він і є добрим до своєї коханої.



Дівчина не розуміє, чому коханий не обрав красивого місця для освідчення / Фото Vlad Bagacian, Pexels

Користувачі радять нареченій не одружуватися

Зараз дівчина не знає, що робити з весіллям, тому вирішила запитати поради у людей на форумі. Більшість користувачів підтримали дівчину й порадили їй наразі не одружуватися. Проте були й ті, які сказали, що у жінки "завеликі очікування".