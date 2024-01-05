Тренерка з питань інтимної близькості Холлі Робінсон зазначила, що після сексу люди є більш вразливими і можуть сприймати деякі висловлювання, як критику. Тож експертка дала кілька порад, як усе не зіпсувати.

До теми Скільки разів на тиждень потрібно займатися сексом, щоб стати щасливим

Передача енергії, створена під час сексу, продовжується й після того, як секс закінчився,

– сказала Робінсон і наголосила, що один неправильний рух може зіпсувати весь еротичний досвід для партнера.

Табу після сексу

Жодного негативу. Момент після сексу – це час, щоб поділитися тим, що вам у ньому сподобалося. Якщо щось було не так, або ви хотіли зробити по-іншому, скажіть про це партнеру трохи пізніше. Не варто руйнувати трепетний момент виясненням стосунків.

Забудьте про "брудні слова". Під час пристрасного сексу ваша кохана людина може насолоджуватися "брудними словами", якими ви її називатимете. Однак як тільки все закінчиться, ви маєте негайно припинити називати людину непристойними словами. Це може її образити.

Не беріть одразу телефон. Щойно статевий акт завершиться, ви можете захотіти потягнутися за телефоном. Однак не варто цього робити. Взявши телефон у руки ви повністю втратите зв'язок з партнером. Краще полежати якийсь час вдвох і лише пізніше можна буде потягнутися за телефоном.

Не згадуйте колишніх. За словами Робінсон, така проблема є поширеною серед її клієнтів.

Хоча я за відкритість у стосунках, та ділитися вашим минулим досвідом одразу після сексу – не час для цього. Це, можливо, змусить вашого партнера запитати, чому це було першою вашою думкою відразу після спільного сексу,

– пояснила експертка.

Зауважте Обережно: це одне слово може зруйнувати навіть найміцніші стосунки

Не говоріть про справи. Час після сексу має бути спокійним та розслабленим. Якщо ви одразу почнете говорити про справи і плани, то все зіпсуєте і втратите момент близькості з коханою людиною.

Не вставайте з ліжка одразу. Так, після сексу обов'язково потрібно сходити в душ. Однак після того, як ви обоє кінчите, зачекайте ще 5 хвилин. Залиштеся в обіймах з партнером на цей час, щоб зробити загальне враження від цього сексу ще приємнішим. Робінсон пояснила, що під час обіймів виділяється гормон щастя – окситоцин.

Не засмучуйтеся. Якщо після сексу ви вже полежали кілька хвилин разом, але хочете і далі проводити час в ліжку, а ваш партнер навпаки – займатися якимись справами, то не варто засмучуватися. Кожен може по-різному почуватися після оргазму – хтось хоче розслаблено лежати, або й спати, а хтось навпаки отримує заряд енергії і прагне зайнятися йогою перед сном. Не варто ображатися, якщо ваші очікування не збігаються з реальними бажаннями партнера.