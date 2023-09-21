Зірка часто знімається в еротичних сценах у кіно, а цього разу потішила шанувальників відвертими та водночас дуже ніжними кадрами з фотостудії.
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Відверта фотосесія Наталки Денисенко
Акторка позувала на камеру у надзвичайно звабливому образі. Груди прикрила білим простирадлом, а спокусливі сідниці вирішила залишити оголеними, чим розбурхала уяву шанувальників. Волосся Наталка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у натуральних тонах.
Денисенко граціозно позувала на камеру, зваблювала не лише витонченою фігурою, а й проникливим поглядом. У підписі до фото, які акторка опублікувала після масованої атаки по Україні, зазначила, що показує сідниці російським ракетам.
Показую у вікно сідниці російським ракетам. Взагалі під цими фото планувала інший допис, але сьогоднішні обставини змушують зробити лише такий підпис,
– зазначила знаменитість.
Наталка Денисенко знялася оголеною / Фото з інстаграму акторки
Підписники Наталки ніколи не залишають поза увагою її дописи. Звісно ж, не змогли оминути й цю публікацію. У коментарях засипають актрису компліментами.
- "Ай! Це максимальна естетика! Неймовірно! Кожна фотосесія вражає задумкою, красою, витонченістю та уособленням мистецтва!"
- "Дуже розкішна!"
- "Вау! Дуже ніжно!"
- "Ідеал жіночності: тендітна та сильна водночас!"
- "Яка ж ви гарна!"