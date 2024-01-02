"Два шлюби й лише один – справжній": що відомо про особисте життя Наталії Могилевської

У новорічну ніч Наталія Могилевська вразила шанувальників радісною новиною: вона стала мамою. Зірка удочерила двох сестричок: 10 та 2 років. Доленосне рішення Наталія ухвалила разом з коханим Валентином.

Зірка зізнається, що нарешті – щаслива. Тепер вона має омріяну сім'ю. Яким був шлях зірки до цього, читайте у матеріалі Love.

Зверніть увагу Наталія Могилевська вперше засвітила коханого, з яким удочерила дівчаток-сестер

Могилевській часто приписували романи з представниками українського шоубізу та бізнесу. Втім, Наталія рідко коментувала чутки. А одного разу зізналася, що найкращі стосунки у неї завжди були й залишаються тільки з глядачами, бо музика – сенс всього.

Дмитро Чалий

Першим офіційним обранець Могилевської став бізнесмен Дмитро Чалий. Розкішне весілля відбулося у 2004 році. Локацією для урочистої церемонії став малий зал Маріїнського палацу. Відразу після весілля щасливі Наталія та Дмитро вирушили до Парижа, аби провести у місті кохання та вогнів свій медовий місяць.

Здавалося, що попереду – роки, десятиліття казкового життя. Водночас все закінчилося дуже швидко. Вже у 2005 році Наталія і Дмитро подали на розлучення. Причини такого рішення ексзакохані не розкривали.



Кадр з весілля Наталії та Дмитра / Viva

Єгор Долінін

Наступними дуже серйозним коханням у житті Наталії став Єгор Долінін. Вони познайомилися на весіллі, куди Єгор прийшов разом з донькою. Спершу майбутні закохані розговорилися, а завершилося все пристрасним поцілунком.

Згодом бізнесмен зізнається: вони познайомилися у дуже складний для нього період життя. Наталія зауважила це й сказала: "ти такий сумний, давай я тебе поцілую". Так почалася прекрасна історія кохання.

Якщо чесно, я вважаю, що у мене було не два шлюби, а лише один – справжній. Це стосунки з Єгором Долініним. Протягом п'яти років я виконувала обов'язки господині дому та жінки, яка повинна піклуватися про свого коханого чоловіка і його дітей,

– зізналася Могилевська.

Їхні стосунки тривали 5 років. А згодом пара ошелешила шанувальників новиною про те, що між ними все скінчено.



Могилевська та Долінін / Viva

Олег Рижов

Також у свій час Могилевській приписували роман з її партнером по "Танці з зірками" Владом Ямою. Водночас чутки не отримали жодного підтвердження. Наталія наголошувала, що у них з Владом не було нічого такого, через що їй могло б бути соромно дивитися в очі його дружині (на момент "Танців з зірками" майбутнє подружжя вже перебувало у стосунках).

Від 2020 до 2023 року зірці регулярно приписували роман з бізнесменом Олегом Рижовим. Вони разом відвідували світські заходи та охоче позували на спільних світлинах.



Могилевська та Рижов / Viva

Зокрема, на закритті "Тижня моди" у Києві у 2020 році Наталія та Олег трималися за руки. Окрім того, Могилевська жартувала, що Рижков "любить її у сукнях, а вона – хуліганить".

Утім ніхто з "пари" досі не підтверджував, що між ними є хоч натяк на романтику. Водночас, підписуючи новорічну світлину, Наталя писала "мій Рижов". У коментарях відразу ж взялися вітати, ймовірних, закоханих й бажати їм щастя.



Могилевська про Рижова / Скриншот 24 Каналу

А згодом у мережі опублікували милу історію.



Хоча, можливо, все-таки щось і було / Скриншот "ТаблоID"

Шанувальники чекали, що ось-ось їм повідомлять радісну новину. Водночас цього так і не сталося. А згодом Наталя взагалі спростувала, що вони з Рижковим – у стосунках. За словами співачки, вони – просто друзі.

Зараз Наталія – у щасливих стосунках

Після початку повномасштабного вторгнення Наталія залишилася в Україні. Тут вона й зустріла своє кохання. Відомо, що чоловіка звуть Валентин. Разом вони їздили на фронт та активно допомагали дітям й переселенцям. У цей складний час закохані й ухвалили рішення стати батьками. У новорічну ніч Наталія вперше показала коханого. Його зірка називає "чоловіком", однак невідомо, чи вони – вже офіційно одружені.



Могилевська з коханим / Скриншот з відео

Шанувальники – дуже раді за улюблену співачку й залишили їй багато теплих коментарів.