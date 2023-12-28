"З ким завгодно, тільки не зі мною": як розпізнати емоційне насилля у стосунках

Будь-які види насилля – злочин. Водночас, на жаль, іноді можна роками жити й не здогадуватися, що образливі жарти чи надмірний сарказм з боку партнера або партнерки – тех насилля.

Стосунки мають бути тим самим "затишним місцем", де можна сховатися від травматичних подій, які відбуваються навколо. Однак іноді вони самі стають причиною серйозної травми. Аби розірвати це коло, може знадобитися не один рік.

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"Червоні прапорці" насилля у стосунках

Сарказм.

Коли партнер або партнерка так спілкується з вами, це – ознака сильного гніву. Підвищується рівень кортизолу, а також – частота серцевих скорочень. Людину охоплює тривога. Організм відчуває стрес.

Агресивні жести.

Якщо ваш партнер або партнерка під час сварки показує на вас пальцем або сердито жестикулює, це – серйозний "червоний прапорець". Тоді найчастіше гнів охоплює обох людей, й запускаються процеси внутрішнього руйнування.

Затяжні мовчанки як покарання.

Цей лихий "прийомчик" часто – родом з дитинства. Коли батьки, бажаючи покарати дитину, перестають з нею розмовляти. Виростаючи, дитина підхоплює цей прийом й може застосовувати його на своєму партнерові або партнерці. У будь-якому випадку (що батьків, що закоханих) така поведінка – абсолютно жахлива.

Крик

Не варто підвищувати голос на свого партнера або партнерку. Це не допоможе розв'язати конфлікт, а лише погіршить ваші стосунки та знизить рівень довіри одне до одного.

Варто пам'ятати, що емоційне насилля, направлене в один бік, завжди руйнує двох. Тому якщо ви помічаєте такі "прапорці" у своїх стосунках, їх терміново варто пропрацювати або завершити. Бо ваш емоційний спокій та безпека – пріоритет на всі випадки життя.