"С кем угодно, только не со мной": как распознать эмоциональное насилие в отношениях

Любые виды насилия – преступление. В то же время, к сожалению, иногда можно годами жить и не догадываться, что оскорбительные шутки или чрезмерный сарказм со стороны партнера или партнерши – это насилие.

Отношения должны быть тем самым "уютным местом", где можно спрятаться от происходящих вокруг травматических событий. Однако иногда они сами становятся причиной серьезной травмы. Чтобы разорвать этот круг, может понадобиться не один год.

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"Красные флажки" насилие в отношениях

Сарказм.

Когда партнер или партнер так общается с вами, это – признак сильного гнева. Повышается уровень кортизола, а также частота сердечных сокращений. Человека охватывает тревога. Организм испытывает стресс.

Агрессивные жесты.

Если ваш партнер или партнерша во время ссоры показывает на вас пальцем или сердито жестикулирует, это серьезный "красный флажок". Тогда чаще всего гнев охватывает обоих людей и запускаются процессы внутреннего разрушения.

Затяжные молчания как наказание.

Этот злой "приемчик" часто – родом из детства. Когда родители, желая наказать ребенка, перестают с ним разговаривать. Вырастая, ребенок подхватывает этот прием и может применять его на своем партнере или партнерше. В любом случае (что влюбленных, что родителей) такое поведение – совершенно ужасное.

Крик

Не стоит повышать голос на своего партнера или партнершу. Это не поможет разрешить конфликт, а только ухудшит ваши отношения и снизит уровень доверия друг к другу.

Следует помнить, что эмоциональное насилие, направленное в одну сторону, всегда разрушает двоих. Поэтому если вы замечаете такие "флажки" в своих отношениях, их срочно следует проработать или завершить. Ибо ваше эмоциональное спокойствие и безопасность – приоритет на все случаи жизни.